Pures PRESTACIONS

Tota bona marca de tall premium ha d’associar la seva gamma més esportiva a una lletra o a unes sigles per situar a aquest determinat grup de models en un esglaó d’allò més especial. I en el cas de Volkswagen aquesta lletra és la «R». La marca alemanya va incorporar aquesta consonant a principis de segle per identificar una nova saga de models als quals volia diferenciar de la resta de la seva gamma tant en imatge com en dinamisme i tecnologia. VW Motorsport, la divisió de competició de la marca, va ser l’encarregada d’evolucionar el primer Golf R32.

Ara, 19 anys després a Volkswagen han aconseguit demostrar que el dinamisme i el caràcter racing no han d’estar renyits amb les necessitats de mobilitat actuals, com demostren amb la seva renovada gamma R. Per a això el constructor alemany ha desenvolupat el catàleg R més ampli de tota la seva història. Fins a set models composen aquesta selecta oferta caracteritzada per oferir potències no menors de 300 CV, tracció integral 4Motion, canvi DSG de 7 velocitats i un evocador tractament estètic.

Un «R» pER A TOTS ELS GUSTOS

El Golf és l’R per excel·lència. En la seva actual generació es presenta com el Golf més potent de tota la història amb 320 CV i exquisideses tecnològiques com el sistema de repartiment vectorial de parell (conegut com a R-Performance Torque Vectoring) o els seus nous modes de conducció Drift i Special. A més, en breu estarà disponible també amb la carrosseria Variant. Un caràcter familiar que també mostren les dues últimes incorporacions a la gamma R; les dels Arteon i Arteon Shooting Break, equipats amb aquest mateix motor 2.0 TSI. Un bloc que, per cert, també equipa el Tiguan R. A aquest peculiar catàleg off-road s’accedeix a través del T-Roc, el model «menys» potent de la gamma amb uns gens menyspreables 300 CV. I al capdamunt del llistat se situa el Touareg, el primer model R amb un motor híbrid endollable de 462 CV i fins a 47 km d’autonomia elèctrica.