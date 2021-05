Garatge Plana ha proposat al periodista de motor, Albert Alsina, provar el nou SUV 100% elèctric de Mercedes-Benz, l’EQA i aquestes són les seves sensacions:

Ha estat una prova un xic diferent i ben especial. I és que des de Garatge Plana ens han proposat un repte. Fer aquest review demostrant, de forma clarivident, que podem fer una ruta de 400 km sense haver de carregar la bateria.

Iniciem la ruta, com no, a les instal·lacions de Fornells de la Selva mb la bateria d’ions de liti de 66’5 KW de capacitat a plena càrrega i ens enfilem cap a Camprodon. I mentrestant, anirem comprovant els detalls i les prestacions d’aquest model, que accelera de 0 a 100 en 8,9 segons gràcies als seus 140 kW de potència i 375 Nm de parell.

Primera parada: Campodron

En aquest repte de ciutat, cap a muntanya i mar, ens hem enfilat cap a una de las Valls més famoses del Ripollès fent 119 km. Hem conduït per vies ràpides i també carreteres comarcals amb força revolts. L’EQA ens ha demostrat que és un SUV molt fi amb una insonorització interior extraordinària. Estable i divertit tot i ser un crossover, la seva conducció s’acosta molt a la dels turismes, amb un caràcter àgil i amb una direcció que transmet un feeling extraordinari.

Baixant de Camprodon hem seguit comprovant que té un xassís molt reactiu i ja hem afinat més en conducció elèctrica, jugant amb les lleves per obtenir més retenció i afegint quilòmetres d’autonomia aprofitant l’energia creada a les baixades i les frenades. Amb el mode Eco incorporat, inclús, quan li requerim, respon de forma immediata i amb una empenta extraordinària.

Segona parada: Figueres

No ha estat una parada com a tal, però hem arribat a Figueres (arribant als 202 km de recorregut), amb el Museu Dalí com a espectador i pensant amb el “surrealisme” com a estil i innovació, aprofitem per reflexionar i pensar en l’elevat nivell tecnològic i avantguardisme de futur que desprèn aquest EQA. I és que aquest Mercedes-Benz es pot carregar entre el 10 i el 80% en 30 minuts (amb carregador ràpid de corrent contínua) i en unes sis hores amb un endoll convencional. I recordeu els avantatges... No hi ha impost de matriculació, hi ha molt aparcament gratuït, descomptes o gratuïtat en peatges i, per si fos poc, el cost de l’electricitat és 3 vegades menor que el cost de la gasolina.

Tercera parada: Cala Monjoi

De Figueres ens acostem ja molt al mar, passant per Roses i enfilant-nos cap a un territori molt bell com és la zona del Cap de Creus. Concretament, a Cala Montjoi, duent els 239 km a la pantalla informativa. I mentrestant, aprofitem destacar valors del seu interior, el qual, sorprèn per l’espai pels cinc ocupants, tot i tenir la bateria sota dels peus, amb places generoses, un maleter de 340 litres de capacitat, revestiments i detalls específics per aquest model (inclosa una nova tapisseria) i la ja coneguda doble pantalla (que poden anar des de les 7 a les 10’25 polzades) amb l’enginyós sistema MBUX amb menús i gràfics específics per a la conducció elèctrica.

A més, i ja posats en “mode” tecnologia, destacar que l’EQA és excel·lent en aquest aspecte, amb uns temps de càrrega gairebé completa que oscil·la entre els 30 minuts i les 6 hores, tots els protocols i infoentreteniment que us pugueu imaginar i, inclús, amb la capacitat de programar les rutes que es faran, amb parades per recarregar, rutes ràpides o… i sorpresa, rutes ecològiques!

Quarta parada: Llafranc

Amb espais tant idíl·lics com la Costa Brava, seguim gaudint del mar a Llafranc, amb 338 km de recorregut. I, com no, no podíem deixar de banda de parlar del disseny d’un model tant trencador com aquest. La seva carrosseria està marcada per l’elegant GLA, però una mica més gran, molt ben proporcionat i amb línies dinàmiques amb trets diferencials, com els grups lumínics completament de LED amb fil que va a banda i banda i amb tocs blavosos que denoten el seu cor elèctric.

Última parada: Garatge Plana

Bé. Ja tornem a ser a Fornells, amb 408 kms recorreguts, 12 km encara per explotar i amb més de sis hores i escaig de conducció. Durant el trajecte hem utilitzat tots els modes disponibles i realitzat tot tipus de conducció: ecològica, relaxada i, també, a estones esportiva. I sí. L’EQA ha superat la prova i amb escreix!