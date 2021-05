El jugador de Las Palmas, Jesé Rodríguez, s'ha comprat un cotxe de 400.000 euros. Un capritx amb el qual potser tracta de pujar-se la moral per recuperar la seva millor versió futbolística. Es tracta del Mansory Venatus, un Lamborghini Urus tocat amb la vareta màgica del preparador alemany per atorgar-li un aspecte radical i elevar les seves extraordinàries prestacions.

Sense cap dubte aquest cotxe li va com a anell al dit al jugador canari, ja que el seu escandalós aspecte casa a la perfecció amb la marcada personalitat de Jesé. El cotxe compta amb una infinitat d'elements aerodinàmics addicionals sobre la carrosseria de l'Urus, per aportar-li una imatge molt més radical i agressiva. Gairebé totes les peces del cotxe s'han modificat i sobredimensionat amb cridaneres arestes, com es pot veure en els engegantits passos de roda que alberguen unes espectaculars llandes de 24 polzades! En el frontal del Mansory Venatus crida l'atenció l'aclaparadora presa d'aire, mentre que en la saga no passen desapercebuts ni el difusor que envolta l'exagerada sortida triple de les fuites, ni el gran aleró per afavorir l'aerodinàmica del cotxe. Però si per fora crida l'atenció, en l'habitacle no és menys espectacular. Tot l'interior està realitzat completament en cuir blau. Els detalls en verd neó de l'exterior també es troben en molts llocs de l'interior. Per exemple, les vores de les catifetes, els seients, la consola central, el quadre de comandament i el volant esportiu estan accentuats amb ‘verd neó’. Les catifetes brodades a mà, l'ús del carboni i el recobriment de gairebé totes les superfícies amb el millor cuir i Alcántara rellueixen un interior fabricat per mestres artesans.

Com veiem, l'element protagonista en el nou cotxe de Jesé Rodríguez és el carboni, per alleugerir el pes del Lamborghini i d'aquesta manera elevar les prestacions del motor. En el cas del Mansory Venatus Evo també s'ha modificat el motor V8 biturbo amb un nou sistema de gestió, un silenciador posterior esportiu amb tubs d'escapament i un catalitzador ‘cat200cell’ d'alt rendiment, per a passar de 650 a 810 CV, i aconseguir un parell motor augmentat de 1.000 Nm (de sèrie: 850 Nm). Amb aquest propulsor s'aconsegueixen els 320 km/h i s'accelera de 0 a 100km/h en 3,3 segons.