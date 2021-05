Caràcter elèctric en FORMAT GLA

Mercedes-Benz entra al món de la mobilitat elèctrica de la mà de l’EQA. Un vehicle que té una íntima relació amb el GLA, mantenint un excel·lent compromís entre prestacions, costos i temps d’introducció al mercat. És el primer vehicle d’una àmplia gamma, que en pocs mesos s’ampliarà amb el nou EQB.

Exteriorment el nou EQA s’identifica fàcilment amb la gamma Mercedes-EQ. La calandra ens permet identificar el vehicle com un EQ que, com no podia ser d’altra manera, inclou en el centre l’estrella que identifica la marca. Tant de dia com de nit el nou Mercedes EQA és fàcilment identificable pel cable de fibra òptica que uneix els llums diürnes dels dos fars led.

Un altre tret característic són les franges de color blau dels fars. Per la seva banda, a la part posterior els pilots led es perllonguen horitzontalment a través d’un feix de llum que s’estén cap als laterals, conferint d’aquesta manera una imatge peculiar des de la perspectiva posterior.

A l’interior la qualitat del quadre de comandaments o la dels materials, els ajustos de les unions i la sensació percebuda atorga un plus a aquest vehicle que difícilment es pot superar. De sèrie el Mercedes EQA incorpora una pantalla de 7,25 polzades que, en opció, pot arribar a les 10,25 polzades.

Des de la versió d’accés el Mercedes EQA incorpora un equipament generós que no fa més que accentuar la sensació que estem davant d’un vehicle de gamma premium d’altes prestacions.

El maleter no es tan generós com el del GLA, ja que en aquest cas la posició de les bateries intervé de forma determinant en les seves dimensions. Malgrat tot, ofereix uns generosos 240 litres. Les seves dimensions són contingudes, amb 4,46 m de llarg, 1,83 m d’ample i 1,62 m d’alt. Destaca la seva distància entre eixos, que arriba fins als 2,72 metres de longitud i permet un ampli espai per als passatgers de les seves 5 places. Pel que fa a seguretat el Mercedes EQA incorpora els sistemes més importants que actualment podem trobar al mercat i que incrementen la seguretat del conductor i dels passatgers.

EQA 250

La primera versió que ha arribat al mercat (i que ja es troba als concessionaris) és la 250, amb tracció davantera i un motor elèctric que desenvolupa 190 CV de potència. La seva autonomia urbana és de fins a 494 km, però en breu arribaràan al mercat dues noves versions denominades EQA 300 i EQA 350, amb 228 CV i 292 CV de potència respectivament i tots dos amb el sistema 4Matic.

L’EQA utilitza una bateria d’ions de liti amb un elevada densitat energètica que està disposada per sota de l’habitacle, just al centre del vehicle.

El preu de partida del nou Mercedes EQA és de 49.900 euros i, com que el seu preu de fàbrica és de 41,239,67 euros, permet que s’aculli al Pla Moves III. Així, encara podem afegir-hi algun opcional per respectar els els 45.000 euros que el citat pla fixa com a màxim per acollir-se a les ajudes.