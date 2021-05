L’Outback més AVENTURER

el Subaru Outback és el pioner en el segment dels crossovers familiars, després que veiés la llum per primera vegada l’any 1995. Des d’aleshores s’han comercialitzat més de sis milions i mig d’unitats, i ara afronta la seva sisena generació aportant nombrosos canvis i moltes novetats.

El primer que crida l’atenció és que el Subaru Outback estrena una plataforma més evolucionada i que ofereix més seguretat, confort i una conducció millorada. Els canvis també arriben a la motorització, ja que Subaru presenta un nou desenvolupament del motor Boxer de 2.5 litres amb quatre cilindres i 169 CV. El significatiu augment de parell motor (252 Nm a 3.800 rpm) li confereix un major plaer de conducció. Completa el conjunt una caixa automàtica de 8 velocitats que es combina perfectament amb el propulsor, aportant el parell des de molt avall i recuperant ràpid en el moment en que es fa un canvi de marxa.

Evidentment el nou Subaru Outback incorpora la llegendària tracció total permanent simètrica de Subaru, senyal d’identitat de tots els seus models que els confereix la màxima capacitat de tracció en situacions de circulació complicades.

L’X-Mode, un sistema multifunció que és capaç d’actuar sobre diferents paràmetres del cotxe per garantir la màxima tracció en les situacions més compromeses, presenta dos modes de funcionament: Snow Dirt (neu i grava) i Deep Snow Mud (neu i fang). Tots dos programes modifiquen i adapten tant l’entrega del parell motor que arriba a les rodes com la gestió activa del control de tracció per optimitzar la potència en les situacions més complicades de circulació.

A més, en el mode neu i fang s’activa el control de descensos de forma automàtica, com una funcionalitat afegida a aquest programa quan el cotxe detecta un pendent pronunciat. També milloren els angles d’atac i ventral, amb 19,7º i 21º respectivament, mentre que el de sortida és de 22,6º, presentant una altura lliure a terra de 21,3 centímetres.

Com no pot ser d’altra manera el Subaru Outback presenta els sistemes d’ajuda a la conducció més elevats. Un fet que confirma el fet que rep les màximes qualificacions en tots els programes de seguretat del món.

Els canvis també arriben a l’exterior del nou Subaru Outback. Té un estil més aventurer i, de fet, en la versió Field s’inclou la possibilitat de reforçar les barres de sostre per equipar una bagul que alberga a l’interior tot allò necessari per fer una escapada, incloent una mena de tenda de campanya, cuina o mobles que es poden portar al maleter.

El frontal expressa una imatge més robusta i musculosa, amb uns nervis marcats al capó, retrovisors de nou disseny, nous fars led i unes dimensions de 4,87 metres. A la posterior destaquen els nous pilots tridimensionals.

RefORÇOs multimÈdia

A l’interior destaca la nova pantalla d’11,6 polzades que aglutina diverses funcions de conducció del vehicle i les pròpies d’un sistema multimèdia d’última generació. Tan fàcil com gestionar el nostre propi smartphone.

Els seients són ara més grans, amb repunts en les zones més prominents. A més, destaca l’obertura més àmplia d’un maleter que disposa de 561 litres de capacitat i que augmenten fins als 1.822 si s’abaten els seients del darrere.

Presenta tres acabats; Trek, Field i Touring, amb uns preus de 39.500 euros per als dos primers acabats i de 43.900 per a la versió més equipada de la gamma. També disposem de la possibilitat de configurar el vehicle amb l’opció de GLP, incrementant el preu en dos mil euros.