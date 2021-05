Més esportiu i EFICIENT

Kia renova el seu reeixit B-SUV Stonic amb lleugers canvis estètics, millores notables en tecnologia i dues importants novetats: l’esperada versió GT Line i la introducció de motors microhíbrids per accedir a l’etiqueta ECO de la DGT.

El cert és que estèticament l’Stonic 2021 canvia poc. A l’exterior tan sols canvien els fars i pilots posteriors -que són de nou disseny i disposen de tecnologia led de sèrie en totes les versions-, els fars antiboira amb una nova ubicació i un estil diferent i les llantes, amb nous entramats i mides d’entre 16 i 17 polzades.

A l’interior els canvis es redueixen a la introducció d’una nova pantalla tàctil més gran de 8 polzades sobre el quadre de comandaments i a una segona pantalla de 4,2 polzades per a la instrumentació. El nou sistema disposa d’una connexió Bluetooth múltiple amb la qual es poden connectar fins a dos mòbils al mateix temps: un com a telèfon de mans lliures i com a font de continguts, i un altre només per a continguts.

En els models equipats amb el nou sistema Display Àudio de 8 polzades s’ofereix l’Apple CarPlay i l’Android Auto sense fils, la qual cosa anul·la la necessitat de connectar el telèfon intel·ligent amb un cable.

També s’ha optimitzat l’ergonomia a l’interior, amb una nova regulació en altura per al seient de l’acompanyant i mantenint la bona capacitat de maleter fins i tot en les versions microhíbrides, amb 352 litres de càrrega.

NOUS MOTORS mild hybrid

La principal novetat del Kia Stonic 2021 és que desapareixen les opcions dièsel i s’incorporen nous motors mild hybrid que li permeten accedir a l’etiqueta ECO de la DGT. Es tracta del nou sistema de propulsió EcoDynamics +, que combina el motor tricilíndric T-GDI 1.0 amb un sistema mildhybrid (MHEV) de 48V que recupera l’energia elèctrica de les frenades i l’aplica en acceleracions i sortides des d’aturat. Aquesta mecànica està disponible amb dos nivells de potència (100 o 120 CV) i amb un canvi automàtic de doble embragatge de 7 relacions com a alternativa a l’innovador canvi manual de sis marxes que incorpora de sèrie. Juntament amb les versions híbrides s’ofereix el motor atmosfèric 1.2 de 84 CV.

versió GT Line

Una de les novetats de l’Stonic 2021 és la incorporació de l’acabat GT Line per aconseguir un aspecte més atractiu i esportiu. És fàcil distingir aquesta versió de la resta de la gamma gràcies a elements exclusius com ara un para-xocs davanter més contundent amb tres entrades d’aire (pintat en el color de sostre en les versions de dues tonalitats), fars antiboira led integrats i un faldó metàl·lic a la part inferior del para-xocs.

La graella ‘tiger-nose’ també té el seu propi disseny, mentre que les carcasses dels retrovisors exteriors estan acabades en negre. A més, els GT Line estan disponibles amb fars Full led com a opció amb una signatura lumínica distintiva. A la part posterior el para-xocs més prominent amb un disseny que imita dues sortides d’escapament, el difusor i el distintiu GT Line el diferencien d’altres variants.

El Kia Stonic està disponible des de 12.250 euros en la seva versió 1.2 DPI de 84 CV Concept, amb tots els descomptes possibles i sumant-hi la campanya SUV que Kia ofereix exclusivament aquest mes de maig. La variant mild hybrid amb els mateixos descomptes es pot adquirir des de 14.894 euros en la seva versió 1.0 T-GDI MHEV Concept de 100 CV i canvi manual.