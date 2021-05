El millor de DOS MONS

Rodar amb l’Audi RS e-tron GT en un circuit és una cosa que no s’oblida, i menys si saps que ets de les primeres persones que ho han fet a tot el món. Els cursos de conducció Audi driving experience van arrencar aquest any a nivell mundial a Espanya amb la novetat de disposar del vaixell insígnia elèctric d’Audi com un dels seus vehicles de proves, un fet que ens va permetre ser de les primeres persones a tot el planeta en poder gaudir de les seves radicals prestacions en un traçat professional.

Més concretament, la temporada de l’Audi driving experience es va inaugurar a nivell global el passat 15 de maig al Circuit del Jarama amb la seva modalitat Sportscar, el curs de conducció més prestacional de tota l’oferta del constructor alemany. Una cita que es repetirà del 26 a el 28 de maig al Circuit de Montmeló. Més tard tindran lloc els cursos Performance, ideals per als que busquen familiaritzar-se amb les tècniques de conducció que permeten treure el màxim partit a les prestacions del seu vehicle, del 23 al 25 de setembre a Ascari (Màlaga). I finalment els cursos Progressive es faran al Circuito de los Arcos (Navarra) els dies 14 i 15 d’octubre.

Els dos primers cursos s’imparteixen amb els cotxes més potents de la gamma Audi, és a dir, l’RS e-tron GT i l’R8 Coupé V10. En les modalitats Performance i Progressive també es tindrà accés al gran turisme elèctric en la seva versió estàndard, juntament amb els R8 Coupé, TT Coupé, RS Q8, RS 7 Sportback, RS 5 Sportback, RS 4 Avant o e-tron Sportback.

El curs Sportscar té un preu de 550 euros per als clients d’Audi i de 650 euros per a la resta de participants; els preus de la modalitat Performance són de 420 i 340 euros, respectivament. En el cas dels Progressive, oscil·len entre els 200 euros (clients) i els 240 euros (no clients).

un VERITABLE LLAMP

La primera prova dels cursos de conducció d’Audi va consistir en una prova d’acceleració i precisió de frenada, en la qual havíem de accelerar al màxim i uns pocs centenars de metres més tard trepitjar a fons el fre per deixar el cotxe entre un estret espai de cons.

L’Audi RS e-tron GT ens va deixar literalment sense paraules. Mai havíem experimentat una acceleració com aquesta; no tant per la seva potència sinó per l’entrega immediata de parell. Prémer l’accelerador a fons i experimentar a l’instant sobre el teu coll els 830 Nm que deixen el casc literalment enganxat al reposacaps com si portés velcro, és una sensació senzillament indescriptible. Havíem conduït i muntat abans en cotxes més ràpids i potents, però mai tan reactius des d’aturat.

Poques oportunitats tenim d’entrar amb un cotxe elèctric de grans prestacions en un circuit, i quan es presenten cal aprofitar-les al màxim. De la mà de l’Audi driving experience l’èxit està assegurat, ja que per als que ens agraden els cotxes poder provar les dues versions més esportives de la marca -RS e-tron GT i R8, cadascuna amb més de 600 CV- en un circuit tan llegendari com és el Jarama és un autèntic luxe.

Lluny de fer una comparació entre aquests dos vehicles que ens van entusiasmar i que desprenen sensacions diferents però que comparteixen l’adrenalina, ens centrem en el comportament sobre l’asfalt del nou e-tron GT, més enllà del seu disseny. Resulta estrany però addictiu accelerar de 0 a100 km/h en 3,3 segons sense el mínim soroll. El seu pas per revolt també és excepcional, amb una adherència sublim.

El model d’accés a la gamma e-tron GT munta dos motors de 238 CV i 435 CV per a lliurar un total de 476 CV i 630 Nm de parell màxim. Per la seva banda, l’RS e-tron GT incorpora un propulsor posterior de 456 CV a més del davanter de 238, oferint un rendiment que arriba als 598 cavalls i un parell màxim de 830 Nm.

Per acabar-ho d’arrodonir, el Launch Control ofereix pics de potència en mode boost de 646 CV durant 2,5 segons.