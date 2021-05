El transport més EFIcient

Mercedes-Benz no només aposta per l’electricitat en la seva oferta de turismes, sinó també en el seu catàleg de vehicles comercials amb la gamma E-Vans: furgonetes 100% elèctriques per beneficiar al professional amb notables avantatges ecològics i econòmics a través d’una gran optimització del cost total de propietat (TCO). La proposta de la marca alemanya es basa en tres models: E-Vito Furgó i Tourer, eSprinter i EQV. L’any 2022 arribarà a més la versió elèctrica de la nova Citan, ampliant així l’oferta de vehicles elèctrics de Mercedes-Benz Vans al segment de les furgonetes petites.

TRANSPORT DE PASsatgerS

Fabricat a Vitòria, de la mateiaxa manera que l’e-Vito, l’EQV estableix un nou punt de referència en el seu segment amb una autonomia de fins a 357 km i una potència de 200 CV. L’energia és subministrada per la bateria d’ions de liti amb una capacitat útil de 90 kWh (100 kWh de capacitat instal·lada). Pot carregar-se amb una potència màxima de fins a 110 kW en una estació de càrrega adequada, de manera que en menys de 45 minuts és possible carregar del 10 al 80% de la bateria.

Aquesta es troba sota el pis, de manera que l’EQV ofereix el mateix nivell de versatilitat i funcionalitat interior que el seu germà amb motor de combustió. Pot acomodar fins a vuit persones en múltiples configuracions i disposa d’una gran i flexible capacitat de càrrega amb fins 1.410 litres.

La e-Vito Tourer, per la seva autonomia 100% elèctrica i la capacitat de càrrega, és la solució sostenible i perfecta per a aquells que es dediquin a la distribució de mercaderies en entorns urbans. Gaudeix d’un motor elèctric de 116 CV (85 kW) i un parell de 300 Nm alimentat per una bateria de 35 kWh, que li atorga una autonomia de 150 km. Aquesta es recarrega en tan sols sis hores.

Es troba disponible amb dues distàncies entre eixos diferents: una estàndard amb una longitud de 5.140 mm que permet una capacitat de càrrega màxima de 1.016 kg en 6 metres cúbics de volum, i una versió extra llarga de 5.370 mm. En el seu generós espai de càrrega de 6,6 metres cúbics pot transportar productes de fins a 991 kg. El pes total màxim permès és de 3.200 kg.

MÀXIMA CAPACITAT AMB LA eSprinteR

Però si la capacitat de càrrega de la e-Vito no és suficient, a la gamma Mercedes-Benz E-Vans es disposa també de la eSprinter. Aquesta comparteix motor i bateria amb la e-Vito, però la seva autonomia és una mica més limitada (120 km), per la qual cosa s’ofereix un quart mòdul de bateria que augmenta la seva capacitat a 55 kWh (47 kWh disponibles), i que amplia el seu rang d’acció fins als 155 km.

Aquest model està disponible amb una longitud de 6.088 mm i amb una capacitat de càrrega màxima de 1.038 kg en 11 metres cúbics, comparable amb la Sprinter amb motor de combustió. El pes total màxim permès és de 3.500 quilos.

Tot i que els vehicles elèctrics tenen un sobrecost inicial sobre els de combustió, aquest pot ser atenuat pels descomptes i campanyes tant oficials com dels fabricants. Per exemple, el Pla Moves III ofereix per als models elèctrics 7.000 euros d’ajuda, que ascendeix a 9.000 euros si es lliura una furgoneta per desballestar. Pels de passatgers d’a partir de 8 places l’aportació és de 4.500 euros, arribant als 7.000 si es lliura vehicle per desballestar.

Mercedes-Benz també ofereix descomptes particulars en aquesta gamma, a més de 4 anys de manteniment i la garantia de 8 anys per a les bateries (100.000 km o 160.000 km, segons el vehicle).