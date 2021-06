La nova normativa de la inspecció tècnica dels vehicles (ITV) entra en vigor aquest dimarts, dia 1 de juny, i incorpora diferents novetats que fan més estricta la prova i que serveixen per adaptar-la al Brexit.

Defectes greus

A partir d’ara, que el sistema antibloqueig de frens presenti algun tipus de fallada passa de considerar-se un defecte lleu a un defecte greu. El mateix passa amb un possible despreniment dels miralls retrovisors, que també es considerarà defecte greu.

A més, s’estableix la possibilitat de comprovar les dades del permís de circulació per mitjà del Registre General de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) en cas de no ser presentat a l’estació ITV.

Els defectes greus generen un rebuig de la inspecció i inhabiliten el vehicle per circular per les vies públiques excepte per al seu trasllat al taller. Per això, aquesta nova normativa farà més estricta la revisió.

Multes de fins a 500 euros

Per la seva banda, la nova normativa manté les multes econòmiques que pot comportar circular pel carrer amb un cotxe sense la inspecció tècnica superada. Així, tenir l’ITV caducada comporta una sanció econòmica de 200 euros, tant si el vehicle està circulant com si està estacionat al garatge o al carrer.

A més, ser caçat amb l’ITV desfavorable també suposa una multa de 200 euros. En aquest supòsit, el titular del vehicle està obligat a reparar els defectes greus i tornar a l’estació d’ITV en un termini màxim de dos mesos i només pot moure el cotxe per portar-lo al taller.

Finalment, circular amb una ITV negativa, és a dir, quan els desperfectes són tan greus que no es permet abandonar l’estació per mitjans propis, suposa una multa de 500 euros.

Brexit

Per la seva banda, la nova ITV s’adapta al Brexit, per això, a partir d’ara, els vehicles procedents del Regne Unit que es vulguin matricular a Espanya es consideraran models procedents de tercers països. Així, s’hauran de realitzar els tràmits d’importació necessaris, entre altres elements.

El nou manual manté les mesures d’higiene i prevenció a les estacions d’ITV per garantir que les seves instal·lacions siguin llocs segurs respecte al coronavirus tant per als usuaris com per als qui hi treballen.