Aires de LLIBERTAT

Mesos després d’assistir a la presentació del BMW Sèrie 4 vam tenir el “plaer” de conèixer i conduir la seva versió descapotable. I diem plaer perquè poques experiències al volant són tan plaents com la que ofereix el nou BMW Sèrie 4 Cabrio, i més si parlem de la versió topall de gamma de 374 CV.

La segona generació del Sèrie 4 Cabrio és més gran que la de 2013. Ara és 128 mm més llarg, amb 4.768 mil·límetres de longitud; la seva amplada ha augmentat en 27 mm, fins als 1.852 mm, i la seva distància entre eixos en 41 mm, fins als 2.851 mm. La seva altura és d’1.384 mm amb el sostre tancat. El disseny frontal està presidit per una graella de gegantins ronyons, en contrast amb els discrets i estrets fars davanters Full LED. Opcionalment s’ofereix la il·luminació làser amb fins a 550 metres d’abast. Però sens dubte és la vista lateral la més característica d’aquest BMW Sèrie 4 Cabrio, sobretot quan es retira la capota. És llavors quan s’aprecia la seva marcada línia de cintura i el seu depurat aspecte.

Al seu interior de quatre places destaquen elements com els seients esportius amb cinturons de seguretat que s’estenen i retreuen automàticament, la calefacció per al coll o els seients esportius elèctrics.

Capota de lona

BMW ha triat una capota de lona per al Sèrie 4 Cabrio. A més d’aportar-li aquest aire clàssic que tant es demanda en els descapotables, permet estalviar pes i espai en un maleter que cubica 300 litres, ampliables a 385 quan la capota està desplegada. Aquesta està formada per uns arcs amb una finestra de vidre enrasat, diverses capes d’aïllament i una coberta de tela disponible en negre de sèrie i en antracita com a opció.

Malgrat ser de tela es gaudeix a l’interior d’un bon aïllament tant acústic com tèrmic quan es troba posada, i gràcies al deflector de vent opcional el silenci es manté quan s’obre el sostre. La capota es plega i desplega en 18 segons.

El BMW Sèrie 4 Cabrio està disponible amb tres versions gasolina i una dièsel, a les quals s’hi sumaran altres dues alternatives amb aquest últim tipus de combustible.

En l’oferta gasolina està disponible el 420i de 184 CV, el 430i de 258 CV i l’M440i xDrive de 374 CV, mentre que l’opció dièsel es limita de moment al 420D de 190 CV. Aquest juliol arribarà el 430d de 286 CV i probablement l’M4 Cabrio Competition xDrive de 510 CV. Ja al novembre serà el torn de l’M440d de 340 CV.

Tots els motors equipen la caixa de canvis Steptronic de vuit velocitats d’última generació. Una altra característica comuna en tots els motors dièsel, juntament amb el M440i xDrive, és la hibridació lleugera.