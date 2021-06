Molt més que un HÍBRID

Renault vol millorar l’èxit de l’Arkana amb la versió E-Tech híbrida. El SUV Cupè ha entrat per la porta gran en el catàleg de la marca francesa, ja que fins i tot abans de ser anunciat ja està aconseguint un èxit extraordinari. Tots els Arkana disponibles tenen algun tipus d’hibridació, de manera que gaudeixen de l’etiqueta ECO de la DGT. Això sí, no hi ha cap opció dièsel. Fins ara es podia comprar el microhíbrid de 140 CV i sistema de 12 V, però Renault millora encara més l’eficiència del CUV amb l’E-Tech.

Aquest munta el mateix sistema híbrid que el Clio, amb el que a més comparteix la plataforma CMF-B. És a dir, que integra un motor de combustió de quatre cilindres de gasolina i 1.6 litres recolzat per dos motors elèctrics: un de 36 kW i un motor d’arrencada d’alta tensió de tipus HSG de 15 kW. En total aquest conjunt ofereix 145 CV.

Tots ells es coordinen i combinen a través d’una nova caixa de tipus CVT de variador continu sense embragatge. Aquesta arquitectura és fruit de l’experiència de Renault a Fórmula 1 i disposa de fins a 150 patents.

Això de la Fórmula 1 sembla una campanya de màrqueting fins que un experimenta com el canvi és capaç d’explotar al màxim una bateria de tan sols 1,2 kWh (230V) situada al maleter per oferir un rendiment elèctric senzillament increïble. Renault assegura que l’Arkana E-Tech ofereix fins a un 80% del temps circulant per ciutat en mode 100% elèctric, i que el consum pot arribar a reduir-se en fins a un 40% respecte un motor tèrmic tradicional. Tot plegat es tradueix en una mitjana de 4,8 l/100 km i emissions de CO2 de 108 g/km, que li asseguren l’exempció total de l’impost de matriculació

Al volant

Després de completar una ruta d’uns 70 quilòmetres amb un ús mixt entre ciutat, carretera convencional i autovia, no només aconseguim igualar el consum oficial, sinó que vam aconseguir completar el recorregut amb una mitjana de 4,2 litres. La seva petita bateria no només li donava suport a les sortides i les arrencades del motor, sinó que li permetia avançar en mode 100% elèctric a baixes velocitats i fins i tot a velocitats de creuer.

Per treure aquest rendiment s’ha de jugar amb la posició B del canvi de marxes, que reté més el cotxe per elevar la recàrrega de la bateria. Però a més d’aquesta opció específica de la caixa de canvis, el sistema MULTI-SENSE permet seleccionar un mode de conducció específic per a cada ús: My Sense per conducció diària, Eco per rebaixar el consum i Sport per aconseguir majors prestacions.

L’ Arkana E-Tech amb motor híbrid està disponible des de 27.100 euros amb l’acabat d’accés Intens.