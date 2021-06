Versatilitat sobre TRES RODES

Peugeot Motocycles ha fet un pas endavant per consolidar-se com una de les referències del segment dels escúters de tres rodes amb el llançament dels nous Metropolis GT i SW. Dues propostes clarament diferenciades d’un concepte de mobilitat que segueix basant el seu èxit en la combinació de seguretat afegida que ofereix la doble roda davantera al costat de la possibilitat de conduir amb el carnet B i la seva practicitat per al transport diari.

Tots dos models comparteixen la motorització monocilíndrica de 399 cc i 36 CV, d’acord amb la normativa Euro5 que ja equipaven amb anterioritat les versions Active i Allure. La marca anuncia un consum mitjà molt baix i una autonomia que se situa en uns 300 km aproximadament.

A més, disposen d’un complet equipament que inclou detalls com el sistema d’encesa automàtic dels intermitents en cas de frenada d’emergència, l’arrencada sense clau Smart Key o l’imprescindible i agraït sistema «anti-tilting» que bloqueja les rodes davanteres per haver de posar mai el peu a terra quan ens aturem per complet. Tanmateix, tant l’SW com el GT estrenen uns dobles amortidors de de gas amb unes àmplies possibilitats d’ajustament. En el cas de l’SW s’ha apostat per una proposta de tall «executive» en afegir un maleter totalment integrat a la part posterior que, alhora, fa les funcions de suport per al passatger. Amb 54 litres de capacitat, aquest espai afegit permet allotjar fins a dos cascos integrals i reforcen els 22 litres de volum de l’espai sota el seient.

D’altra banda, el GT mostra la cara més esportiva de la gamma amb una estètica diferenciada i en la qual destaquen detalls com el seu parabrisa retallat amb un acabat fumat, el color gris Satin Titanium i el seu sòl pla d’alumini.

També disposa d’altres elements específics, entre els quals s’inclouen unes llantes d’alumini de 13 polzades i un manillar de doble alçada. El preu del Metropolis GT és de 9.890 euros, mentre que el de l’SW és de 9.995 euros.