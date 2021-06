Volkswagen ha reunit la gamma d’híbrids endollables més àmplia entre els fabricants de volum, amb un total de 7 models i 9 versions. Aquesta ofensiva electrificada ha d’ajudar a la marca a assolir els objectius de sostenibilitat que s’ha fixat per l’any 2050: ser neutra en emissions de CO2. Per aconseguir-ho, el grup s’ha compromès a invertir 14.000 milions d’euros fins a l’any 2025 i té el repte de tenir l’any 2030 entre la seva oferta 70 vehicles elèctrics i altres 60 híbrids endollables. A més de llançar recentment els nous ID.3, ID.4 i ID.4 GTX, Volkswagen s’ha compromès a tenir un model 100% elèctric en cadascun dels segments, i els híbrids endollables juguen un paper molt important per aconseguir-ho.

LA GAMMA HÍBRIDA ENDOLLABLE

Els models PHEV de Volkswagen, molt ben equipats de sèrie, ofereixen característiques molt dinàmiques i un rendiment excel·lent. Les versions PHEV dels Golf, Passat, Arteon i Tiguan, basades en la plataforma MQB, ofereixen potències d’entre 204 CV i 245 CV i autonomies de fins a 71 quilòmetres.

Per la seva banda, les variants del Touareg (eHybrid i R), basades en la plataforma MLB, ofereixen potències de fins a 462 CV en la versió R i autonomies de 48 km.

MODES DE CONDUCCIÓ

L’usuari, que pot comprar un vehicle d’aquestes característiques des de 33.200 euros en el cas del Golf Hybrid i de fins a 85.080 per al Touareg R, té a la seva disposició diversos modes de conducció que milloren l’eficiència.

Cal destacar, en primer lloc, l’E-mode. El vehicle arrenca en mode 100% elèctric sempre que el cotxe tingui bateria. D’altra banda, el mode eHybrid ofereix la major eficiència en la utilització de tots dos motors. Finalment, el GTE ofereix les millors prestacions amb la combinació dels motors.