Salt a l’ETERNITAT

En el món de l’automoció és habitual que els canvis de generació presentin mínimes novetats, centrades sobretot en canvis estètics amb la intenció de renovar la imatge de la marca i, en concret, del model en qüestió.

El Tivoli ha sigut un model que en els últims anys li ha donat moltes alegries a SsangYong. És un tot camí amb unes mides contingudes, concebut per a formar part d’un segment B en on els conductors busquen un vehicle relativament petit, amb un disseny renovat i amb l’estètica SUV que tan de moda està avui en dia.

Tot i que l’any 2019 SsangYong va introduir alguns canvis en el model, es pot dir que la segona generació arriba ara als concessionaris. I ho fa amb dues premisses fonamentals. La primera d’elles la inclusió, des del model d’entrada, de tots els sistemes de seguretat que el fabricant anomena SASS (com una mena d’àngel de la guarda); i la segona, la desaparició de l’acabat XLV per donar pas al nou Tivoli Grand.

Un model que es converteix en el vehicle del seu segment amb el maleter més gran, ja que en la versió gasolina arriba als 720 litres (293 litres més) i, si abatem els seients, aconseguim un total de 1.440 litres (325 litres més).

Unes xifres realment molt importants si tenim en compte que estem parlant d’un vehicle que mesura tan sols 4,48 metres de llongitud.

Estèticament manté unes línies dinàmiques, amb una important renovació estètica i tecnològica. A la part frontal la graella i els grups òptics estan connectats entre sí. El para-xocs es troba envoltat per uns fars antiboira que augmenten l’expressivitat del model i incorpora una motllura en color gris que emfatitza l’entrada d’aire frontal, donant-li més profunditat al conjunt.

Els canvis més importants arriben a la part posterior, amb la integració d’uns pilots que neixen des de les aletes posteriors i fan més lleugera la zona final de la carrosseria, equilibrant l’augment de mida d’aquesta. El conjunt dels vidres del maleter, rematat amb motllures en negre brillant, genera una sensació de continuïtat entre els dos pilars C.

L’interior ens ofereix una imatge moderna i, sobretot, tecnològica. Incorpora Apple Car Play i Android Auto, i destaca la gran quantitat d’espais per a emmagatzemar objectes. Tant les places davanteres com les posteriors són còmodes i permeten fer viatges sense patir les conseqüències d’una posició incòmoda.

líder en capaciTAT

Tal com dèiem, el maleter és el més gran del seu segment. I és que 720 litres (o 1440 litres en cas d’abatre els seients) ens permeten fins i tot portar una bicicleta sense desmuntar la roda davantera. Si a l’hora d’adquirir el vehicle ens decantem per l’opció del GLP es produeix una reducció del maleter de 146 litres, que és el que ocupa el dipòsit.

El maleter disposa d’un doble fons que ajuda a emmagatzemar objectes de menor grandària i evita que es desplacin per la superfície principal quan el vehicle està en moviment. A més, està dividit en dues seccions i equipa una funció que permet crear un separador de càrrega, posant en posició vertical una de les esmentades seccions.

Pel que fa a les motoritzacions, incorpora un motor de quatre cilindres gasolina G15T amb turbo compressor i injecció directa que cubica 1.497 centímetres cúbics i incorpora un filtre de partícules i el sistema Start & Stop per tal de complir amb les estrictes restriccions d’emissions contaminants que actualment imposa la normativa europea Euro6D.

Aquest motor genera una potència de 163 CV entre 5.000 i 5.500 revolucions per minut i un elevat parell de 280 Nm. A més, s’obté en una forquilla de revolucions molt àmplia: entre 1.500 i 4.000 rpm.

Pel que fa a les versions, la gamma del Ssangyong Tivoli està dividida en els acabats Line, que és el d’accés, Urban Plus, Urban Plus AT, Premium, Limited i Limited AT. Pel que fa als preus, amb totes les campanyses i descomptes inclosos arrenquen en 17.900 euros.