Aposta ELÈCTRICA

El fabricant xinès DFSK, un dels més importants del mercat del Gegant Asiàtic, porta diversos mesos introduint els seus vehicles a Espanya. Després d’anunciar el preu del seu elèctric el passat mes de maig, (25.495 euros gràcies al descompte del pla Moves III), la marca xinesa llança el Seres 3 al país. Amb una previsió de vendes de tot just 120 unitats per a aquest any i 450 per al que ve, aquest SUV és més important del que sembla per les ambicions de la companyia a Espanya.

I ho és perquè ha de servir per continuar donant-se a conèixer. DFSK disposa de diversos models en el mercat i el Seres 3 és la seva primera incursió en la mobilitat elèctrica. Aquest vehicle és un tot camí compacte de 4,38 metres de llarg i 1,85 metres d’ample que es presenta com una de les opcions més assequibles dins del panorama elèctric actual. El seu exterior mostra un disseny eminentment asiàtic amb certs matisos que recorden cotxes de marques com Ssangyong, sobretot en la part frontal.

La part posterior, més atractiva, destaca per un disseny net en el qual pren el protagonisme la inscripció DFSK a la porta que dóna accés a un maleter de 310 litres de capacitat. En general destaca per la seva fluïdesa, amb algunes línies marcades que aporten caràcter. El color negre del pilar C serveix per contrastar amb el to de la seva carrosseria i guanyar personalitat. Les llantes de 18 polzades arrodoneixen el conjunt. De sèrie, el Seres 3 serà vermell, encara que opcionalment, per 590 euros més, es podrà pintar de blanc, negre o blau.

informació digitaliTzada

L’habitacle promet espai suficient perquè viatgin fins a cinc passatgers, quatre d’ells còmodament gràcies a una batalla de 2,65 metres. L’interior presenta un disseny net basat en les línies rectes per guanyar sensació d’amplitud.

La consola central, amb una disposició molt ordenada dels controls físics, està coronada per una pantalla de 10,25 polzades per gestionar el seu sistema d’infoentreteniment. Anomenat Lin US 4.0 treballa al costat d’un quadre d’instruments digital de la mateixa mida per formar un ecosistema de conducció totalment digitalitzat. El panell d’instruments ofereix tres aparences diferents.

Tots els sistemes digitals, inclosa la tecnologia de seguretat amb funcions com l’avís de col·lisió frontal, de sortida de carril i la càmera de 360​graus, són part de l’equipament de sèrie.

El DFSK Seres es 3 propulsa mitjançant un motor elèctric de 163 CV de potència i 300 Nm de parell instantani (característica habitual dels elèctrics) per aconseguir els 100 km/h des d’aturat en 8,9 segons. La seva velocitat màxima està limitada a 160 km/h. El propulsor s’alimenta d’una bateria de 53,6 kWh de capacitat que, segons la marca, ofereix fins a 329 quilòmetres d’autonomia segons el protocol WLTP.

DFSK confirma que en un carregador ràpid és capaç de recuperar el 80% de la seva capacitat en només 30 minuts, temps que ascendeix fins a les vuit hores en un endoll domèstic de 6,6 kW que DFSK instal·la per 1.618 euros. A més, pot arribar fins a les 17 hores en un endoll tradicional de 3,7 kW.

El Seres 3 ja està disponible als 23 concessionaris de la marca a Espanya i el seu termini de lliurament, malgrat fabricar-se a la Xina, és d’aproximadament 90 dies.