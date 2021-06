Evolució crossover

Amb l’aparició del primer NX l’any 2014, Lexus donava el pas definitiu per a la seva definitiva consolidació en el mercat europeu. Una posició que ja aleshores era d’allò més ferma per a la marca japonesa, però que arribava a un nou nivell amb aquesta proposta SUV de grandària compacta per al mercat premium. Ara, quatre anys després, Lexus redobla la seva aposta per un segment en el qual ja s’ha fet un considerable espai amb la presentació del nou NX.

Es tracta de la segona generació d’un vehicle amb què Lexus vol mostrar les noves línies que definiran els seus futurs llançaments. Un crossover de marcada elegància que, tot i que no mostra canvis estètics radicals en comparació amb el seu antecessor, sí que suposa una autèntica revolució en molts altres aspectes.

I és que l’NX ha estat l’escollit per la marca per estrenar una nova línia de motoritzacions híbrides endollables (PHEV). Un moviment que suposa un nou impuls en l’electrificació d’una gamma que ja era tota una referència en el terreny dels híbrids.

306 CV «enDOLLABLES»

D’aquesta manera l’NX afegeix com a principal novetat a la seva gamma la versió 450h+ equipada amb un sistema de propulsió format per un motor de gasolina de 2.5 litres i una segona unitat elèctrica, que ofereixen de manera conjunta 306 CV de potència amb els que accelera de 0 a 100 km/h en poc més de 6 segons i arriba en mode elèctric una velocitat màxima de 135 km/h.

A tot això, la bateria recarregable de 18,1 kWh el dota d’una autonomia 100% elèctrica de 63 km, alhora que, segons anuncia la marca, contribueix a situar la emissions de CO₂ per sota de 40 g/km i el consum mitjà en menys de 3 litres cada 100 km. A més, el 450h+ disposa d’un millorat sistema de tracció total gràcies a la inclusió d’un altre motor elèctric a l’eix posterior. Entre altres característiques, la tecnologia 4x4 E-Four incorpora una sèrie de mesures de funcionament perquè el motor elèctric posterior estigui sempre operatiu, proporcionant més parell.

La gamma inicial del nou NX es completa amb el 350h, equipat amb la quarta generació de la tecnologia híbrida desenvolupada per Lexus i que, en aquesta ocasió, ofereix fins a un 22% més de potència (242 CV) i redueix les emissions en un 10% . L’NX 350h està disponible en alternatives de tracció davantera o tracció total.

En matèria d’equipament destaca l’arribada d’un sistema multimèdia completament nou que incorpora l’assistent de veu «Hey Lexus», a més de la també nova pantalla Lexus Link Pro d’alta definició de 14 polzades, sent de sèrie la de 9,8 polzades del sistema Lexus Link Connect.

El catàleg del nou Lexus NX 2022 té prevista la seva arribada al mercat durant l’últim trimestre d’aquest any, i els preus no variaran gaire respecte els del model actual.