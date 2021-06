Més atractiu i EQUIPAT

El creixent segment dels SUV urbans, on militen candidats tan brillants com el Seat Arona, el Peugeot 2008 o el Kia Stonic entre molts altres, està en plena ebullició; rara és la setmana en què no s’anuncien novetats o actualitzacions dins el segment. Fa algunes setmanes Citroën va anunciar canvis en el seu equilibrat C3 Aircross, i ara hem tingut l’oportunitat no només de conèixer-lo i conduir-lo, sinó fins i tot de veure les avançades tècniques amb què es fabrica a la planta de Saragossa.

Partint de l’excel·lent base del C3 Aircross presentat a finals del 2017, Citroën ha realitzat un profund exercici de disseny, modificant totalment un frontal que ara resulta més musculós i atractiu i que adopta les noves senyals d’identitat de la marca en els fars, para-xocs, graella i altres detalls.

A més, s’ha dotat l’interior dels reconeguts seients Comfort a les cinc places, de manera que ara no només disposen d’un modern i encertat disseny, sinó que resulten molt còmodes, que és el que realment importa. Les pantalles són ara més grans i llegibles -fins a 9 polzades-, mentre que la consola central i l’espai entre els seients davanters milloren la capacitat i la distribució dels espais disponibles.

Aquestes millores ja justifiquen sobradament la presentació d’un nou model, però a Citroën han aprofitat també per millorar altres aspectes, fent ajustos en matèria d’equipament (en els cinc nivells disponibles, elements que abans eren opcionals passen a ser de sèrie) fins i tot en les versions més modestes-, sonoritat i vibracions, gamma de colors i possibilitats de personalització. En aquest sentit el C3 es pot escollir amb diversos colors i es pot optar per sostres blancs o negres, arribant fins a les 70 combinacions diferents.

També s’ha simplificat la gamma, oferint dos motors de gasolina amb 110 o 130 CV i dos dièsel amb 110 o 120 CV. Les versions més potents disposen, en tots dos casos, de canvi automàtic de convertidor de parell. Se segueix disposant de l’enginyós sistema de control de tracció, que millora les seves possibilitats fora de l’asfalt i que inclou un funcional control de descensos.

Un SUV que s’ofereix només amb tracció davantera no està dissenyat per abandonar l’asfalt, però gràcies a la seva bona distància al terra, als seus llargs recorreguts de suspensió i a sistemes com aquest, el C3 Aircross transita per camins millor que la majoria dels seus competidors .

En marXA

Ens vam instal·lar al volant d’un Puretech de gasolina amb 130 CV i canvi automàtic, pintat amb la nova combinació de colors amb un encertat verd gairebé militar, sostre blanc i boniques llantes de 17 polzades. Un cop llestos, ens submergim en el dens trànsit aragonès.

Àgil, però sobretot molt fàcil de conduir. Gira bé, arrenca amb suavitat i la seva bona visibilitat en totes direccions el fa molt indicat per al trànsit urbà. Des del minut zero apreciem els nous seients, més còmodes i que subjecten millor el nostre cos. Convençuts de la bondats dinàmiques del seu C3 Aircross, a Citroën ens van preparar un recorregut molt exigent amb ciutat, autopistes, carreteres secundàries i fins i tot un port de muntanya.

Les conclusions són clares: aquest renovat C3, amb la seva atractiva estètica, els seus 4,16 metres de longitud, les seves quatre places reals (i una eventual cinquena molt raonable) i el seu excel·lent maleter de fins a 520 litres -410 litres inicials, però ampliables gràcies a la banqueta posterior lliscant-, ho fa tot i ho fa bé. La seva salsa és la ciutat i no té por a la carretera, però es troba incòmode quan volem fer-lo córrer en carreteres virades, amb una suspensió rebotona que serveix per a tot menys per això.

Disponible ja als concessionaris i des de 16.280 euros, el nou C3 Aircross se situarà, amb seguretat, entre els més demandats d’aquest segment.