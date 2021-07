A partir d'avui, per senyalitzar una emergència a la carretera, ja es pot utilitzar el senyal lluminós V-16 en lloc dels triangles, que seran reemplaçats definitivament l'1 de gener del 2026. Fins llavors, totes dues mesures seran reglamentàries.

Segons dades publicades per Trànsit, en la darrera dècada, entre el 2010 i el 2020 s'han registrat 9.167 vehicles avariats a la xarxa viària de Catalunya que han provocat una afectació viària que es pot quantificar anualment amb 1.800 km de retencions, atès que cada incidència per un vehicle avariat provoca de mitjana 2 km de cua i té una durada d'una hora i mitja. Les avaries dels vehicles són un problema per a la mobilitat, però també per a la seguretat viària perquè poden ser l'origen d'un accident.

Fins ara una de les recomanacions bàsiques per senyalitzar una emergència a la carretera era la col·locació dels triangles, però a partir d'aquest 1 de juliol també es podrà utilitzar el senyal lluminós V-16, un llum de color groc que es posarà a la part més alta del vehicle aturat i que incorpora un sistema de geolocalització. Aquesta novetat garanteix la màxima visibilitat del vehicle, a un radi d'1 km, i augmenta la seguretat dels usuaris que es troben en aquests contratemps a la carretera perquè s'elimina l'exposició al risc que suposa haver de baixar del vehicle i col·locar i recollir els dos triangles.