MILLOR en tots els SENTITS

Quan un model com el Nissan Qashqai, creador del segment C-SUV (que més que un segment és una nova tendència general en el mercat de l’automòbil amb la popularització dels crossover) es renova després de mantindre’s líder durant 14 anys seguits, sempre té un clar competidor. I és ell mateix.

No hi ha dubte que el nou Qashqai és molt més atractiu que el seu predecessor gràcies a un disseny exterior més modern i robust, així com a un interior més tecnològic i sofisticat. Però l’evolució del crossover japonès va molt més enllà de la seva renovada aparença, ja que sens dubte els canvis més importants es centren allò que no es veu, però sí que se sent.

I és que el nou Qashqai té un acusat accent espanyol, ja que al Nissan Technical Centre Europe (NTCE) de Barcelona,​entre altres operacions, s’han realitzat dues posades a punt per adaptar el vehicle a la forma de conducció europea, modificar el calibratge del canvi automàtic CVT i afinar els nous motors Mild Hybrid i e-Power.

Des del moment del seu llançament el Qashqai 2021 està disponible amb el motor gasolina d’1.3 litres amb tecnologia Mild Hybrid amb dos nivells de potència: 140 o 158 CV. El sistema híbrid lleuger ALiS de 12V és una tecnologia híbrida que ofereix assistència de parell, aturada al ralentí ampliada, arrencada ràpida i fre motor (només en versions amb el canvi Xtronic), amb millores tant en el consum de combustible com en les emissions de CO2. De sèrie aquest propulsor s’associa al canvi manual de sis velocitats, però opcionalment pot muntar la caixa de canvis automàtica Xtronic amb lleves darrere del volant.

E-Power

Però si hi ha un canvi que marca l’arribada del nou Qashqai, aquest és sens dubte el motor e-Power. Encara no està disponible al nostre país, però serà tota una revolució, ja que unirà els avantatges de la conducció elèctrica amb una autonomia d’un motor de combustió.

Aquest propulsor funciona a mode de generador elèctric, permetent optimitzar el seu funcionament al màxim ja que opera a un règim fix de revolucions. Està encara pendent de l’etiquetatge que li donarà la DGT, degut a que serà molt més òptim tant en consum com en emissions que un vehicle de combustió a l’ús.

El que està clar és que la intenció de la marca d’aconseguir que l’e-Power tingui un preu equivalent al d’un dièsel Euro 6 d’última generació és molt destacable, especialment si tenen la intenció ferma que aquest innovador motor híbrid tingui èxit.

GamMa inicial

El nou Nissan Qashqai es comercialitza a Espanya amb els acabats Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna i Tekna+, a més de la versió de llançament Premiere Edition, que permet gaudir d’un major nivell d’equipament i elements distintius per un preu més accessible.

Els preus de tarifa del nou Qashqai parteixen dels 25.650 euros per al model 1.3 de 140 CV mHEV amb l’acabat Visia, passant pels 34.350 de l’N-Connecta que s’espera que sigui el més demandat a Espanya, i fins arribar als 42.450 euros del Nissan Qashqai 1.3 de 158 CV Xtronic i tracció 4x4 associat a l’acabat més luxós de tota la gamma, el Tekna +.