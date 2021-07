Plataforma MEB i disseny DISTINTIU

Skoda, la marca txeca del gup Volkswagen (VAG), presenta l’Enyaq iV. Es tracta del seu primer SUV elèctric amb potències de 180, 204 i 265 CV, canvi automàtic i autonomies de fins a 520 km amb recàrrega del 80% de bateria en 33 minuts amb un carregador de 100 kWh.

Construït sobre la plataforma MEB que permet múltiples adaptacions de mecàniques i elements elèctrics, l’Enyaq iV equipa una bateria de liti que ocupa la part inferior del vehicle i que no resta espai ni a l’habitacle ni al maleter.

Exteriorment el Crystal Face (opcional) és, literalment, l’element més destacat: els llistons verticals de la nova graella estan il·luminats per 131 llums led, i una tira lluminosa horitzontal arrodoneix l’aspecte impressionant del cotxe. Juntament amb les llums diürnes i els fars matricials full led per a les llums curtes i llargues, la graella il·luminada crea un acollidora presentació. Les grans rodes (d’entre 18 i 21 polzades) accentuen l’aspecte atractiu de l’Enyaq iV, que es pot escollir amb 5 versions: 60, 80, 80x (4x4), Sportline 80 i Sportline 80x (4x4).

Solucions e-Simply Clever

Les noves solucions Simply Clever faciliten l’ús quotidià d’un cotxe elèctric: juntament amb un netejador per al cable de càrrega, el cotxe està equipat amb una bossa especial per al cable i una tapa protectora per a l’endoll.

La bola de remolc opcional es pot desbloquejar, desplegar i retreure elèctricament. A més d’un paraigua a la porta del conductor i un rascador de gel amb un mesurador de la profunditat de la banda de rodament guardat dins la porta posterior, l’equipament també inclou els clàssics Simply Clever.

En el nou SUV Enyaq iV d’Skoda s’ha reforçat la seguretat afegint als 8 coixins de seguretat un altre més central ubicat entre els seients davanters. El sistema Proactive Crew Protect Assist tensa automàticament els cinturons de seguretat durant una frenada d’emergència i tanca les finestres i el sostre corredís panoràmic en cas d’una col·lisió imminent o si l’automòbil està en perill de derrapar o bolcar.

L’interior gaudeix de cinc seleccions de sisseny: Loft, Lodge, Suite, Lounge i Ecosuite, que empren materials naturals processats i reciclats. El lloc de conducció emana senzillesa, confort i àmplies pantalles, ja que la situada al centre del quadre de comandaments és de 13 polzades i la que fa d’instrumentació digital és de 5,3. A més, també disposa d’un Head-Up Display de realitat augmentada.

Els preus d’aquest nou SUV elèctric arrenquen en 29.900 euros per a l’Enyaq iV 60 i poden arribar fins als 38.600 de la versió iV 80x.