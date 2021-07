Un elèctric que «MOLA»

Mola! Va ser la primera expressió que ens va sorgir en veure en directe el nou Hyundai Ioniq 5. I no crec que hi hagi una paraula que ho defineixi millor. Primer perquè es tracta d’una definició «retro» que casa a la perfecció amb el disseny del cotxe, i segon perquè poques paraules recullen tanta admiració com la que va despertar entre nosaltres aquest nou elèctric coreà.

És un model que no passa en absolut desapercebut. Quan el tens davant saps que estàs davant alguna cosa diferent i nova, ja que al seu innegable aspecte retro s’uneix un fort component futurista. El Hyundai Ioniq 5 és un cotxe de 4,64 metres de longitud, 1,89 m d’amplada i 1,61 m d’altura, amb una carrosseria de 5 portes i 5 places en el seu interior, que es podria englobar dins l’emergent segment mitjà dels CUV (Crossover Utility Vehicle). La seva condició elèctrica permet dibuixar un frontal totalment carenat en el qual crida l’atenció la punta de fletxa de la seva secció mitjana, així com les llums diürnes de forma quadrada. La part posterior és potser la més retro, amb uns fars que integren les píxel lights, en clara referència a la il·luminació de les màquines recreatives.

INTERIOR EspaIÓS

L’interior és encara més sorprenent, amb un habitacle espaiós, diàfan i modern. Les bateries estan ubicades a la part inferior, de manera que podem gaudir d’un espai fantàstic. I tot això sense restar espai a un maleter de 527 litres al qual cal sumar-hi un segon espai situat sota el capó de 57 litres en la versió de tracció posterior o de 24 a la 4x4.

El lloc de conducció està concebut per a un ús pràctic del vehicle, ja que barreja una moderna digitalització amb la presència de dues grans pantalles tàctils de 12,5 polzades. També hi trobem una botoneria clàssica que permet el maneig ràpid i senzill dels elements més recurrents, com ara la climatització i el volum del sistema multimèdia.

El Hyundai Ioniq 5 s’ofereix amb una àmplia oferta de possibilitats mecàniques. Pot muntar una bateria de 58 kWh o de 73 kWh, i també es pot escollir amb un sol motor elèctric i tracció posterior o amb dos propulsors i tracció total. Depenent de la versió, l’Ioniq 5 es pot oferir amb 170 o 306 CV de potència, i l’autonomia va des dels 362 fins als 462 km.

Disposa d’un sistema de recàrrega ultra ràpida de 800 V que li permet passar del 10 al 80% de càrrega en tan sols 18 minuts. Això suposa gaudir de 100 km d’autonomia en tan sols 5 minuts. I tot plegat gràcies a poder connectar-se a endolls de fins a 350 kW.

En funció de la potència, la bateria i l’acabat escollit els preus del Hyundai Ioniq 5 van des dels 43.620 euros fins als 59.920 euros de la versió topall de gamma. Això sí, amb les ajudes del Pla Moves III el preu d’accés d’aquest vehicle elèctric és de 33.810 euros.