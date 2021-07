Citroën reinventa les berlinEs

Citroën aposta pel segment de les berlines amb un concepte totalment nou que barreja característiques dels SUV amb altres de les berlines tradicionals o fins i tot dels familiars. El Citroën C5 X és una proposta ambiciosa que beu estèticament del recent C4, finalista al premi Car of the Year 2021.

D’aquesta manera la marca francesa, fidel a la seva filosofia i que posa el confort per sobre de tot, introdueix per primera vegada la nova suspensió activa Advanced Comfort, que millora la comoditat optimitzant el treball dels amortidors progressius hidràulics. Tot plegat s’uneix als coneguts seients Advanced Confort per a crear el seu cotxe més còmode fins a la data, característica que es maximitza quan conduïm la versió híbrida endollable en mode 100% elèctric.

El C5 X té unes dimensions de 4,8 metres de longitud, 1,86 metres d’amplada i 1,48 metres d’altura, juntament amb una batalla de 2,79 metres que li permet oferir un ampli interior i un maleter de 545 litres de capacitat, una bona xifra que veurà minvada en 40 litres la variant híbrida endollable.

En l’ampli habitacle destaca el disseny del quadre de comandaments, que li fa guanyar sensació d’amplitud. Un fet al qual també hi contribueixen les grans superfícies de vidre al voltant de l’habitacle. A la part central disposa d’una pantalla de 12 polzades per gestionar el sistema d’infoentreteniment My Citroën Drive Plus, totalment renovat i inspirat en els sistemes operatius de les tablets actuals amb l’objectiu de ser més intuïtiu i personalitzable.

Com és habitual, és compatible amb la majoria de telèfons mòbils. Aquest sistema es combinarà amb un Head-Up Display de grans dimensions.

adÉU al diÈsel

El nou Citroën C5 X serà de gasolina o híbrid endollable. Lamarca francesa renega del dièsel en el seu nou model i només l’oferirà amb motoritzacions de gasolina, concretament amb el conegut motor PureTech del Grup Stellantis de 130 i 180 CV de potència. També es podrà escollir una versió híbrida endollable que imita la proposta del Citroën C5 Aircross. En aquest cas combinarà un motor de gasolina PureTech amb un propulsor elèctric per oferir fins a 225 CV de potència. Segons les dades de la marca, podrà recórrer més de 50 quilòmetres e mode 100% elèctric gràcies a la seva bateria de 12,4 kWh de capacitat, amb una velocitat màxima de 135 km/h. Totes les versions seran de tracció davantera i associaran els seus motors a transmissions automàtiques. D’inici no es preveuen ni futures variants de tracció total ni cap acabat d’estil SUV.

Quant als sistemes de seguretat activa, el C5 X oferirà els sistemes més habituals i una funció de conducció autònoma de nivell 2 que combina l’assistència de conducció en autopistes amb el control de creuer adaptatiu i el manteniment de carril, sistemes que funcionen també de manera independent. No faltarà la frenada d’emergència, el control d’angle mort, l’alerta de trànsit posterior o la càmera de 360 ​​graus, entre d’altres.

Sense tenir un preu encara definit, el Citroën C5 X es produirà a la Xina a la planta de Chengdu. La companyia francesa acceptarà comandes dels mercats europeus a partir del mes de setembre, i els primers lliuraments estan programats per a principis de l’any que ve.