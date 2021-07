Per a qualsevol trEBALL o estil de vida

El nom d’Ineos està unit al sector de l’automòbil des que l’any 2017 el seu president, Sir Jim Ratcliffe, fundés Ineos Automotive Limited en detectar que al mercat li mancava un 4x4 funcional, senzill, preparat per al treball dur i capaç de complir amb les exigències de la vida moderna. Així va ser com va néixer el Grenadier, un autèntic 4x4 dissenyat des de zero i amb una premissa fonamental, la senzillesa. El full de ruta de l’Ineos Grenadier té dues dates marcades en vermell. La primera serà el proper mes d’octubre, quan s’obri el procés de reserva; i la segona just d’aquí a un any, el juliol del 2022, quan les primeres unitats arribin als seus propietaris. El desenvolupament del Grenadier està ja en la fase decisiva.

En aquests moments hi ha 130 prototips en la segona fase, que ja han rodat la meitat dels 1.800.000 quilòmetres que els posaran a prova sobre totes les superfícies terrestres. Poc a poc la marca va desvetllant els diferents components del vehicle. En aquesta ocasió li ha tocat a l’interior, i el cert és que ha estat una agradable sorpresa.

Neomotor ha estat un dels dos mitjans de comunicació d’Espanya que van ser convidats a aquest exclusiu esdeveniment a la seu d’Ineos a Böblingen, un poble ubicat a uns vint quilòmetres al sud de la localitat alemanya de Stuttgart. Una ciutat dedicada a l’automòbil, tal com confirma un hotel anomenat V8 que disposa d’un concessionari McLaren en el seu interior, a més d’un concessionari de clàssics.

Si per fora el Grenadier sorprèn, per dins deixa sense paraules. Pujar al vehicle no és fàcil. A l’espera de comprovar les dades tècniques el que queda clar és que és un cotxe molt alt. I això té la seva lògica, ja que des del seu naixement es va concebre com un 4x4 pur, i això implica disposar de l’altura suficient com per superar tots els obstacles que es trobi en el seu camí.

Un cop a dins, i després de seure en els seus magnífics seients Recaro, el primer que ens ve al cap és una gran sensació d’admiració davant tot el que es veu. Realment sembla que estiguem a dins d’un avió, ja que la consola central, ampla i allargada, es perllonga pel sostre. Tots els interruptors estan situats de forma estratègica. i els més habituals són els que estan més a mà, mentre que auxiliars estan més allunyats. D’aquesta manera el copilot també pot fer-los servir per ajudar al conductor en un moment de necessitat. A la part de sota hi trobem el fre de mà, la palanca del canvi automàtic (es nota la col·laboració amb BMW) i la palanca de la reductora.

La pantalla principal és tàctil de 12,3 polzades, tot i que també es pot utilitzar mitjançant un comandament giratori. Compatible amb Apple CarPlay i Android Auto, el telèfon és l’eix central del sistema de navegació.

No hi ha instrumentació, de manera que dades com la velocitat o el combustible es poden consultar a la consola central. Darrere del volant hi ha una petita pantalla que únicament disposa de testimonis lluminosos en cas d’avaria. El volant, de dos radis, també equipa diversos botons que ajuden al conductor.

Com a bon 4x4, el Grenadier està preparat per l’exigent vida off-road. Disposa de taps sota les catifes de goma per netejar l’interior amb una simple mànega. La tapisseria és rentable i els seients són resistents a l’aigua i les taques. A més, ofereix una gran ergonomia i confort tant dins com fora de l’asfalt. L’habitacle oferirà àmplies possibilitats de personalització.