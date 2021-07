Porsche Taycan Cross Turismo, Més versÀtil i igual d’eSPORTIU

El Porsche Taycan Cross Turismo ofereix una major habitabilitat a les seves places posteriors, un maleter més gran i una millorada capacitat off-road gràcies a la possibilitat de muntar una suspensió pneumàtica que eleva la seva carrosseria. Amb ell, Porsche amplia la gamma Taycan amb una nova carrosseria que també augmenta la seva polivalència, principalment gràcies una suspensió pneumàtica adaptativa que incrementa la distància lliure al terra. Per tota la resta segueix sent un Taycan, com vam poder comprovar en la nostra primera presa de contacte.

El primer CUV (Cross Utility Vehicle) de la marca alemanya té la mateixa longitud i amplada que la del Taycan berlina, però resulta 14 mil·límetres més alt per poder oferir fins a 45 mil·límetres extres d’espai per al cap a les places posteriors. Però si parlem d’espai cal destacar la capacitat de càrrega del maleter. I és que el Cross Turismo disposa de 39 litres més que la berlina, passant de 407 a 446 litres totals. Una capacitat que, a més, es pot ampliar fins als 1.212 si s’abaten els respatllers de les places del darrere.

I gràcies al fet de gaudir d’una carrosseria de cinc portes en comptes de les quatre habituals, també es disposa d’una boca de càrrega molt més gran per a poder dipositar objectes més voluminosos.

El nou Taycan Cross Turismo només està disponible amb les bateries Performance Plus més potents de la gamma, amb 93,4 kWh i dos motors per gaudir de tracció total en les seves quatre variants: 4, amb 476 CV, 500 Nm de parell i 456 km d’autonomia (des de 95.995 euros); 4 S, amb 571 CV, 650 Nm de parell i 452 km d’autonomia (des de 114.508 euros); Turbo, amb 680 CV, 850 Nm de parell i 452 km d’autonomia (des de 157.826 euros) i Turbo S, amb 761 CV, 1.050 Nm de parell i 419 km d’autonomia (des de 191.706 euros).

En qualsevol cas, gràcies al sistema d’arquitectura de 800 volts del sistema elèctric les bateries es poden recarregar a un màxim de 22 kW de potència en corrent altern i fins a 270 kW en corrent continu, per oferir uns temps de càrrega realment ajustats.

Una altra característica comuna en tots els Taycan Cross Turismo és que ofereixen un xassís adaptatiu amb la suspensió pneumàtica de sèrie, així com un nou mode de conducció anomenat Gravel. Aquest intervé en la pròpia suspensió per elevar l’altura lliure a terra en 30 mm, així com en els controls de tracció i estabilitat per ajudar al cotxe a superar situacions compromeses pel que fa a l’adherència o a la irregularitat del terreny.

Malgrat tractar-se d’un cotxe amb més capacitats tot terreny, el Taycan Cross Turismo no perd cap de les prestacions dinàmiques de la berlina. De fet, quan guanya velocitat la suspensió adaptativa es comprimeix de forma automàtica per enganxar de nou la carrosseria a l’asfalt i així guanyar estabilitat i optimitzar l’aerodinàmica.