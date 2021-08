D’Espanya per a tot el món

espanya ha demostrat ser un país estratègic per a la producció automobilística internacional en disposar de fàbriques de les principals marques del sector, que confien en la bona mà d’obra nacional per produir els seus models més estratègics. I el millor exemple d’això és la marca Opel -del grup Stellantis- que entre les fabriques de Saragossa i Vigo crea ni més ni menys que quatre models imprescindibles en la seva estratègia de mercat.

Tant és així que a Figueruelas es produeix el cotxe més venut d’Opel a tot el món, el Corsa. Amb 226.800 unitats el passat any 2020, el nou Corsa representa un 36% de les vendes mundials d’Opel, la qual cosa parla de la gran confiança que l’empresa té en la planta aragonesa. La marca del llamp porta des de 1982 fabricant a Saragossa el seu supervendes, i el veritable puntal de la seva estratègia d’electrificació.

Sis generacions en què el Corsa ha evolucionat fins a límits insospitats, fins al punt de convertir-se en un dels referents tecnològics del segment amb solucions de segments superiors com els fars matricials Intellilux. La seva versió elèctrica, l’Opel Corsa-e, marca alhora la diferència entre els models zero emissions de la seva categoria gràcies als seus 337 km d’autonomia, la seva potència de 136 CV (100 kW) i el seu parell màxim instantani de 260 Nm.

MÉS ENLLÀ DEL CORSA

Saragossa també acull la producció del Crossland, que repeteix en terres aragoneses després de les 300.000 unitats fabricades de la seva primera versió. Aquest model ha escalat fins a convertir-se en el tercer automòbil més venut de la gamma Opel, demostrant un cop més la gran confiança que té la marca del llamp en la planta de Figueruelas. La segona generació del Crossland destaca pel seu disseny amb el revolucionari frontal Opel Vizor, la seva tecnologia d’avantguarda i la seva gran polivalència malgrat les seves ajustades dimensions.

«La planta de Saragossa porta Opel en els seus gens des del seu naixement l’any 1982. Stellantis Saragossa ha aconseguit situar-se al capdavant en qualitat, excel·lència operacional i cost, registrant un gran èxit comercial dels seus productes», afirma Manuel Munárriz, director de la Planta de Saragossa de Stellantis.

ELS COMBO NEIXEN A VIGO

Les més de sis dècades d’experiència en la fabricació de vehicles comercials i polivalents van ser estratègiques perquè Opel confiés en la planta de Stellantis de Vigo per produir dos models de gran importància per a la marca: els Combo Life i Combo Van. Dos models que aviat disposaran de versions 100% elèctriques també fabricades a Galícia.

I és que la cinquena generació del Combo Life és un cotxe familiar ideal gràcies al seu enorme espai interior i a la seva gran modularitat, amb un maleter que ofereix fins a 597 litres de capacitat de càrrega. Pel que fa a l’Opel Combo Cargo, és un espaiós vehicle de transport amb format compacte que ofereix un volum de càrrega de fins a 4,4 m3 i 1.000 kg de càrrega útil.

«Al llarg de tota la seva trajectòria la planta de Vigo ha fabricat comercials lleugers de gran èxit al mercat. Tot el nostre saber fer es plasma en l’Opel Combo», va declarar Ignacio Bueno, Director de la Planta de Vigo de Stellantis.

Per la seva banda, Pedro Lazarino, director general d’Opel per a Espanya i Portugal, afirma que «el fet de produir els models més importants d’Opel a Espanya és una clau fonamental per a la marca en l’apartat comercial i també en l’industrial. Els dos models més venuts del fabricant a tot el món porten orgullosament el segell de ser fabricat a Espanya per als cinc continents».

Sens dubte, les fàbriques d’Opel a Espanya viuen un moment molt dolç, i el futur és engrescador pel que fa a la fabricació de cotxes elèctrics.