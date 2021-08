L’elèctric mÉs complet

Audi continua el seu pla de renovació de la gamma amb el Q4 e-tron, un vehicle elèctric que pot superar els 500 quilòmetres d’autonomia. L’objectiu de la marca alemanya és llançar 20 models fins a l’any 2025, i que aquest mateix any el 20% dels seus cotxes siguin completament elèctrics.

El nou Q4 e-tron és una passada pel que fa a la conducció. S’agafa, té potència i frena com un veritable esportiu malgrat els seus 2.200 quilos de pes. El vam posar a prova a les carreteres de la Serra madrilenya i no ens va defraudar. A part de ser un cotxe còmode i absolutament connectat, va mostrar unes grans qualitats per gaudir al màxim.

Tant per denominació com per grandària se situa entre el Q3 i el Q5, incorporant la plataforma modular per a vehicles elèctrics (MER) del Grup Volkswagen. Les seves dimensions exteriors són de 4,59 metres de llarg, 1,9 d’ample i 1,61 d’alt.

Ja ho he comentat en diverses ocasions, però no em cansaré de destacar les particularitats de la conducció d’un cotxe elèctric, destacant la majoria per la potència immediata i l’adherència en revolt. L’Audi Q4 e-tron compleix a la perfecció, afegint-hi a més una frenada i una tecnologia punta que proporciona una sensació d’enorme seguretat i diversió al volant.

modes de conducció i gamma

Aquest model s’ofereix amb tres motoritzacions, encapçalades per una variant quattro amb una potència màxima de 299 CV i una autonomia de fins a 520 quilòmetres, que li permet cobrir l’acceleració de 0 a 100 km/h en 6,2 segons i aconseguir una velocitat màxima (limitada electrònicament) de 180 km/h. L’autonomia oscil·la entre els 350 i els 520 quilòmetres segons versió, amb un preu que pot variar entre els 44.460 i els 62.060 euros. La gamma està disponible amb els acabats Bàsic, Advanced, S Line i Black Line.

Les lleves del canvi del volant -opcionals- permeten al conductor seleccionar manualment tres nivells de retenció: desacceleració de 0,06 G, de 0,10 G i de 0,15 G. Amb el sistema MMI el conductor també pot seleccionar la retenció automàtica. D’aquesta manera, quan el cotxe entra en una zona que obliga a reduir la velocitat o arriba a un vehicle que circula més lent, el sistema intenta reduir la velocitat recorrent només a l’avanç per inèrcia. Si la distància disponible és massa curta, passa a mode de retenció amb una desacceleració màxima de 0,10 G. Al marge d’això, cal destacar que s’ha treballat molt perquè sigui un cotxe molt aerodinàmic, una dada important en un vehicle elèctric.

He de confessar que m’han agradat les seves tres versions de motorització, i també el fet que és un cotxe pràctic, confortable i que respon a les expectatives. Un altre dels aspectes més ressenyables és que tot el que envolta el seient del conductor està enfocat, precisament al fet que aquest pugui tenir el control i maneig dels comandaments amb facilitat.

un disseny treballat

Audi ha treballat especialment el disseny d’aquest cotxe, que es pot considerar com el primer SUV elèctric de volum de la marca, sent molt conscients que això és un dels factors més rellevants quan un decideix comprar-se un cotxe.

De l’exterior destacaria la ja típica graella i les cortines de refrigeració d’aire en el frontal, els llums, les llantes i les motllures laterals que el fan més musculós, així com un difusor posterior molt agressiu.

L’interior és espaiós i té un disseny minimalista. Està dividit en àrees separades, integra dues pantalles i disposa d’un volant nou amb superfícies tàctils que serveixen al conductor per a controlar la instrumentació digital. El sistema d’infoentretenimenti la navegació es controlen principalment des de la pantalla tàctil central del sistema MMI, que a finals d’any estarà disponible en una versió d’11,6 polzades.

La sensació d’espai interior és gran pel fet que no hi ha túnel central. Aquesta amplitud no es limita només als seients davanters; també a la part posterior els ocupants gaudeixen d’un generós espai per a les cames. El maleter també ofereix més espai de l’habitual entre els SUV compactes, amb xifres pròpies de segments superiors: depenent de la posició dels respatllers posteriors, el volum se situa entre els 520 i els 1.490 litres.