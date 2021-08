Just el que FALTAVA

L’Ibiza és un model summament important per a Seat, de fet el més important de la seva història si contemplem les seves cinc generacions. I és que no només s’han venut més de sis milions d’unitats, sinó que va ser el primer model creat en la seva etapa independent quan es va escindir de Fiat i abans d’incorporar-se al Grup VW.

Tornant a l’actualitat, l’Ibiza és el tercer model més venut al nostre país, només superat per unes poques unitats pel Citroën C3 i a més distància de la seva versió SUV, l’Arona, que lidera el nostre mercat. Només cal dir que el 40% de les vendes de la merca de Martorell se les reparteixen entre l’Ibiza i l’Arona, xifra que puja a un espectacular 53% si ens referim només a Espanya.

Amb aquestes xifres és normal que Seat s’hagi pres molt seriosament l’actualització d’un model que tantes satisfaccions li ha proporcionat en els quatre anys de vida de la seva cinquena i última generació. Així, i seguint les indicacions dels usuaris consultats per la marca, les línies exteriors no s’han modificat. De fet només les noves llandes (tres models diferents) i les noves grafies dels logotips els distingeixen, si bé la il·luminació led ara és de sèrie en totes les versions.

Interior totalment renovaT

No obstant això l’interior ha estat totalment redissenyat, amb un quadre de comandaments molt més modern i ergonòmic, sistemes multimèdia nous i pantalles molt més grans d’entre 8,25 i 9,2 polzades que, a més, van instal·lades en una posició lleugerament superior. Completen l’actualització un nou volant multifunció, sortides d’aire rodones que s’il·luminen en colors segons versions, noves tapisseries i materials de millor qualitat amb tacte tou.

La connectivitat abandona els cables i ara les connexions són sense fils tant per Android Auto com per Apple CarPlay, i a més el sistema operatiu és més ràpid i l’assistent per veu més precís i eficaç. Fins i tot es disposa d’una App (Seat Connect) amb la qual podem consultar dades del cotxe, obrir-lo i tancar-lo a distància, encendre llums i intermitents, etc. De fet, es tracta de funcions que ja equipa el León, que afegeix una targeta sim virtual que permet la consulta de dades en temps real.

Pel que fa al cotxe com a tal, direm que els 4,06 metres de longitud de l’Ibiza dibuixen una silueta moderna i atractiva que destaca per la seva excel·lent habitabilitat interior, amb quatre còmodes places -l’eventual cinquè passatger viatgés estret- i un dels maleters més grans de la seva categoria, amb 355 litres de capacitat i superfícies molt aprofitables.

al volant

Dinàmicament parlant l’Ibiza resulta tan brillant com equilibrat en gairebé totes les seves combinacions motrius, des del modest motor de 80 CV amb canvi manual de 5 velocitats fins al de 110 CV (clarament el més venut), ja sigui amb el canvi manual de 6 velocitats o amb el DSG de 7 velocitats. Finalment, la versió més potent disposa de 150 CV i amb l’acabat FR Plus resulta més divertit i ràpid que competidors pretesament més esportius.

Amb tot, el millor és el seu equilibri: resulta àgil i fàcil d’aparcar a la ciutat, còmode i divertit en carreteres i contundent a l’hora d’incorporar-se a autovies i autopistes en viatges llargs. Fàcil de conduir, precís i amb un tacte sempre agradable, transmet molta confiança al seu conductor.

Finalment, i ofertes al marge, la seva relació qualitat/preu /producte és, al nostre parer, de les millors del mercat.