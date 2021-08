Quatre dècades de rEFÈRENCIA

Fiat Professional ha presentat el nou Ducato 2021 per completar el camí iniciat al mes d’abril amb el llançament de l’E-Ducato, el primer vehicle comercial 100% elèctric del Grup Stellantis. Un model que celebra aquest any el seu 40è aniversari convertint-se en el vehicle comercial lleuger més venut a Europa l’any 2020, amb unes 150.000 unitats matriculades.

El nou Ducato és el millor de la seva classe en termes de capacitat gràcies a la gamma amb tracció davantera més àmplia del mercat. Estèticament estrena detalls com uns fars amb tecnologia Full LED d’alt rendiment, que tenen un aspecte més modern i proporcionen un 30% més de lluminositat que els fars halògens tradicionals. El disseny exterior es completa amb una renovada gran graella i amb noves plaques protectores que s’afegeixen al nou i icònic emblema Fiat.

A l’interior la cabina canvia per complet per millorar la qualitat de vida a bord i la practicitat d’ús. D’aquesta manera el quadre d’instruments, el volant, la palanca de canvis i els panells de les portes (molt funcionals i espaiosos) són de nova factura, a l’igual que els controls automàtics de l’aire condicionat.

També s’incorpora el fre d’estacionament elèctric per crear més espai a la cabina i el «Keyless Entry and Go». Una altra gran novetat és la configuració completament digital del quadre d’instruments, anomenat Full Digital Cockpit. A això se sumen les noves interfícies Uconnect amb pantalles de fins a 10 polzades, un complet sistema de navegació per satèl·lit amb mapes Tom Tom i la moderna interfície Apple Car Play i Android Auto sense fils.

Pel que fa als seients, presenten un disseny més modern, un nou encoixinat i ofereixen més espai i confort. A més, el seient del passatger ‘Eat and Work’, com el seu nom indica, es converteix en un còmode espai per a treballar o menjar alguna cosa. El nou Ducato completa el seu excel·lent interior amb el compartiment per recarregar mòbils sense fils, una doble presa USB tipus A i C, un endoll de corrent d’alta tensió de 230 V i el parabrisa tèrmic amb resistències elèctriques internes que serveixen per descongelar ràpidament la lluna.

GamMa de motoriTZACIONS

El nou Ducato renova totalment la seva gamma, oferint motors desenvolupats per complir amb la normativa Euro 6D-Final i ampliant la gamma disponible amb l’homologació Heavy Duty. Els nous motors dièsel MultiJet3 ofereixen una major eficiència, ja que reduixen el pes i disminueixen el consum i els nivells d’emissions de CO2 fins a un 7%.

Pel que fa a la gamma de motors, s’articula en quatre nivells de potència (120, 140, 160 i 180 CV) i dos canvis (manual de 6 velocitats i automàtic ‘9Speed’ de 9). Aquesta oferta de motors es completa amb la gamma Heavy Duty, disponible en els tres nivells de potència més alts.

MÀxima segurETAT

Gràcies a la seva arquitectura elèctrica 100% renovada, el nou Ducato disposa d’una àmplia oferta de sistemes de seguretat i ajuda a la conducció. És més, es presenta com el primer vehicle comercial lleuger amb conducció autònoma de nivell 2 gràcies a la seva completa gamma de Sistemes ADAS: control de velocitat, frenada davant d’obstacles sobtats, reconeixement de senyals de trànsit, control de creuer adaptatiu amb funció Stop and Go , alerta de manteniment de carril, assistent de retencions, Active Park Assist i sistema ESC millorat amb Cross Wind Assist i Trailer Stability Control.

Ducato Camper

Finalment, els apassionats de l’aire lliure i la naturalesa veuen en el Ducato un dels millors vehicles per camperizar. Així ho demostra la comunitat de més de 500.000 membres que viatgen amb freqüència per tota Europa al volant del Ducato. Fiat Professional ofereix des de fa anys un servei d’assistència telefònica gratuït (00800-3428-1111) reservat exclusivament per al sector camper, que està disponible a 51 països i en 15 idiomes i que serveix per proporcionar qualsevol tipus d’ajuda: des d’informació turística fins assistència en carretera. Tot plegat, un servei molt complet.