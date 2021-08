Toyota, Ford, Fiat i Iveco CAMPER

La Toyota Proace Verso Camper és l’alternativa perfecta per gaudir d’una escapada de cap de setmana amb el màxim confort. Aquesta furgoneta camper, desenvolupada per l’especialista Tinkervan, parteix de la base del Toyota Proace Verso amb carrosseria mitjana (L1) o llarga (L2), i s’ofereix amb quatre nivells d’equipament (Outfun, Nomad, Nomad Plus i Nomad Plus Home) i dues motoritzacions dièsel amb tres nivells de potència (1.5D de 120 CV i 2.0D de 120 CV o 150 CV. El seu preu és de 35.000 euros.

Ford Transit I Tourneo

Les Ford Transit Custom i Tourneo Custom by Tinkervan són també una molt bona opció per compaginar l’ús diari i de treball amb l’ús de vacances i d’oci. Entre totes dues gammes el model que més es transforma és la Transit Custom 320 L1 Kombi Trend EcoBlue 2.0 de 130 CV. Equipa de sèrie el paquet Visió Trend, que inclou parabrisa tèrmic Quickclear, sensor de pluja i llums, retrovisors termoelèctrics plegables elèctricament, aire condicionat davanter i posterior, càmera de visió posterior, ràdio SYNC 2,5 amb pantalla tàctil de 8 polzades, Ford Pass Connect, seients calefactats, vidres tintats, llantes de 16” i pintura metal·litzada.

Tots dos models es poden personalitzar amb els nivells d’equipament Comfort i Camper. Amb l’acabat Camper poden dormir còmodament dos adults al llit de dalt, mentre que altres dos adults o tres nens poden dormir a la part de baix gràcies a la Flexibed. Cal destacar que, si no es volen abatre els seients del darrere, la Flexibed permet que un nen dormi a la part de sota utilitzant l’espai del maleter.

Pel que fa al preu, la Ford Transit Custom by Tinkervan amb la transformació més venuda i completa té un cost aproximat de 46.500 euros. En cas de fer la camperització sobre la base de la Tourneo Custom Trend de 130 cavalls de potència hi hauria un sobrecost de 3.200 euros, de manera que el preu final seria de 49.700 euros.

fiat I iveco, carÀcter italiÀ

El fabricant d’autocaravanes Benimar és l’encarregat de desenvolupar, sobre la base de la Ducato, la Fiat Ducato Camper Van. Benimar ofereix, en funció de la mida de la carrosseria i l’equipament, nou variants diferents d’autocaravana amb base Ducato, amb uns preus que parteixen dels 39.195 euros i arriben fins als 51.195 euros.

D’altra banda, Iveco i Camper EuroGaza han unit la seva experiència per crear la Daily Camper, amb unes dimensions de 6 metres de longitud i una capacitat de 12 m³. Aquest model disposa d’una àmplia porta corredissa al lateral dret, esglaó posterior, portes amb obertura de 270 graus i un habitacle pla sense obstacles. La ubicació dels seients permet realitzar diferents configuracions de l’espai, i també equipa dos llits de matrimoni desmuntables.