El món del motor i els models elèctrics han incorporat un nou vehicle que suposo tota una revolució: es tracta del Kia EV6. Aquest nou model de crossover, que acaba de ser presentat al concessionari Texauto de Fornells de la Selva distribuïdor de la marca a les comarques gironines, utilitza els sistemes més avançats d'assistència a la conducció i incorpora múltiples configuracions de sistema de propulsió amb zero emissions. Una altra característica és que aquest nou Kia reuneix tots els elements de la nova filosofia de la marca i és el primer model basat en la nova plataforma de la companyia específica per a vehicles elèctrics amb bateria (BEV).

Una de les seves prestacions més destacades és la capacitat de recàrrega: pot fer una càrrega ultra ràpida de 800 v del 10% al 80% en només 18 minuts, 100 km en menys de 4’5 minuts. La seva acceleració és també un dels punts forts, ja que l’EV6 en la seva versió GT accelera de 0 a 100 km/h en 3´5 segons i assoleix una velocitat màxima de 260 km/h.

Pel que fa a l'interior, la nova arquitectura del vehicle elèctric ofereix un disseny espaiós i funcions d'alta tecnologia per aportar a l'usuari una experiència més intuïtiva. Inclou sistemes avançats d'assistència a la conducció amb assistència de conducció en autopista 2 i un sistema intel·ligent d'aparcament remot. Aquest crossover està ja orientat al futur i es caracteritza per detalls d'alta tecnologia tant a l'exterior com al seu interior. Està concebut per obtenir també un gran rendiment aerodinàmic i per aquest motiu s'ha treballat molt en el disseny de la part exterior aconseguint un aspecte elegant i modern.

I pensant en el medi ambient i la sostenibilitat cal destacar que els seus seients Relaxation han estat creats a partir de plàstic reciclat equivalent a 111 ampolles d'aigua. Tot el seu interior ofereix també un disseny intel·ligent i flexible. Pel que fa a la motorització, el client té la possibilitat d'escollir entre diverses configuracions de propulsió totalment elèctrica i zero emissions, incloses les bateries d'alta tensió amb autonomia extesa (77’4 kWh) o amb autonomia estàndard (58 kWh). L’EV6 GT line estarà disponible tant amb la bateria d'alta capacitat long-range com amb bateria estàndard, mentre que l’EV6 GT disposarà exclusivament de bateria long range.