El Seat Arona és el model més venut del nostre mercat en el que portem d’any i, pel que sembla, acabarà el 2021 sense perdre el seu destacat lideratge. Basat estretament en l’Ibiza de cinquena generació, rep ara, quatre anys després del seu naixement, una encertada actualització.

A primera vista destaca el seu nou frontal, amb els opcionals fars antiboira rodons col·locats més centrats i a una major altura, que aconsegueixen un aspecte més musculós i aventurer. Una sensació que també reforça el seu nou para-xocs posterior amb un difusor pintat en color alumini. També és nou l’aleró, que ara s’integra millor en la seva silueta i millora l’aerodinàmica, així com la incorporació del nou logotip del nom del vehicle a la porta.

Però si l’exterior rep pocs canvis (però molt encertats), l’interior és completament nou. El quadre de comandaments és de nou disseny, amb materials tous i de millor qualitat. Està flanquejat per dos airejadors rodons que, segons versions, es poden il·luminar amb diferents colors.

Com en els Ibiza i León es munta una gran pantalla central -de 8,25 o 9,2 polzades, segons versions- que pot combinar-se amb el Digital Cockpit -pantalla de 10,25 polzades amb múltiples configuracions- i s’han millorat la connectivitat -ara les connexions Android Auto o Apple Car Play són sense fils-, el programari i el sistema de reconeixement de veu, així com la possibilitat d’accedir a dades gràcies a una targeta SIM virtual. Pel que fa a l’espai, segueix disposant de quatre bones places i un generós maleter amb 400 litres de capacitat.

A l’hora d’analitzar el seu comportament dinàmic, i com ja ens va passar amb el seu antecessor, malgrat la seva major altura i pes l’Arona resulta molt similar a l’Ibiza, la qual cosa és tota una fita. De fet és el SUV compacte que menys ho sembla, ja que la seva major altura de seient no només millora la seva visibilitat, sinó que no penalitza la seva agilitat i equilibri, resultant un vehicle excel·lent tant a la ciutat com a les carreteres i autopistes.

De 95 a 150 CV

Cal distingir entre els motors de tres cilindres (95 i 110 CV, el primer amb caixa manual de 5 velocitats i el segon amb manual de 6 o DSG de 7) i els de quatre, (1.5 TSi de 150 CV també manual de 6 o DSG de 7 marxes). Mentre que els primers són una mica mandrosos a baixes voltes i hem de recórrer amb freqüència al canvi per mantenir-los en la zona bona d’empenta (la qual cosa fa que els 1.600 euros extra que demana la marca pel canvi DSG ens semblin molt recomanables), l’1.5 es mostra contundent i divertit en tota la gamma de revolucions, mentre que els seus consums són molt similars.

Aquest fet es pot explicar degut al fet que aquest motor pot desconnectar dos dels seus quatre cilindres, però en qualsevol cas els consums són molt continguts i en tots els casos resulta senzill mantenir-se aproximadament en uns sis litres cada 100 quilòmetres.

Finalment, cal valorar les grans possibilitats de personalització del nou Seat Arona, ja que a la seva extensa paleta de colors cal afegir-hi la possibilitat de combinar fins a tres colors de sostre i quatre complets nivells d’acabat.