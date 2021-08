Yamaha sempre ha comptat amb models de referència dins la categoria de les motos hiperesportives. Motos com la Yamaha YZF-R1 han servit d’inspiració per a altres propostes de menys cilindrada, com ara la R3 amb motor de dos cilindres o la R125 d’un cilindre.

Araés el torn de la R7, una moto que ret tribut a la YZF-R7, de la qual només es van fabricar 500 unitats l’any 1999 per poder ser homologada i córrer el Mundial de Superbikes.

No obstant, la R7 salta a una nova dimensió impulsada pel famós motor bicilíndric CP2 de Yamaha, que dóna vida a altres models de la marca japonesa com la MT-07, la Tracer 7 i la Ténéré 700.

No hi ha dubte que la gran raó de ser d’aquesta R7 és aquest propulsor, conegut per la seva solidesa i per un lliurament de parell lineal, així com per la seva fiabilitat i baixos costos de funcionament. A més, estarà disponible també en una versió limitada a 35 kW apta per al carnet A2. Però la Yamaha R7, com totes les motos, ha d’entrar per la vista. I ho aconsegueix.

imponent

La nova moto esportiva de la marca japonesa s’inspira en la resta de la gamma ‘R’, la qual cosa es tradueix en una estètica atrevida que resulta força habitual en el segment de les motos Supersport amb l’entrada d’aire davantera en forma de lletra M, un tret distintiu marca de la casa.

El frontal bifocal i una part posterior minimalista enalteixen la seva imatge esportiva.

La nova R7 ofereix una posició de conducció esportiva, amb les mans recolzades sobre uns semimanillars i els peus una mica elevats. A més a més, a la part del quadre de comandaments disposa d’un sistema complet amb pantalla LCD que ofereix tot tipus d’informació a l’usuari sobre la conducció.

components d’alt rendiment

A la part cicle de la nova R7 destaquen les pinces de fre davanteres signades per Brembo d’ancoratge radial, una solució que promet una bona frenada. La suspensió, per la seva banda, es confia a una forquilla davantera Kayaba regulable i a un amortidor posterior ajustable. La nova R7 estarà disponible en els concessionaris a partir d’octubre en colors blau i negre.