Company de viaTGe

El passat mes de maig vam assistir a la presentació del nou Hyundai Santa Fe, i ara toca analitzar en profunditat el seu comportament. A bord del model 1.6 T-GDI PHEV 2021 amb motor híbrid endollable hem recorregut més de 1.000 quilòmetres per tot tipus de vies i en tot tipus de situacions, incloent un viatge al Pirineu aragonès.

Es tracta del primer Hyundai que munta el propulsor híbrid i híbrid endollable Smartstream. Aquest combina el motor gasolina 1.6 TGDI associat a un canvi automàtic de sis relacions i convertidor de parell amb un altre motor elèctric, per oferir conjuntament 265 CV de potència i 350 Nm de parell motor que es transmeten a les quatre rodes. En mode 100% elèctric el Hyundai Santa Fe PHEV té 58 quilòmetres d’autonomia gràcies a una bateria de 13,8 kWh que es pot recarregar en unes dues hores amb el carregador de 7,2 kW que s’ofereix de sèrie.

Primer vam voler comprovar les seves prestacions en un ús quotidià. Indubtablement es tracta d’un cotxe gran per al dia a dia per la ciutat amb els seus 4,78 metres de longitud, però no resulta incòmode en entorns urbans gràcies a la seva elevada posició de conducció, als seus incomptables assistents de conducció i aparcament i a la suavitat d’accionament de tots els seus comandaments. Però sens dubte el principal avantatge en aquest context és el seu motor híbrid endollable. En els primers dies d’ús, que van ser íntegrament per ciutat, vam arribar a gaudir dels 58 quilòmetres d’autonomia 100% elèctrica que promet la fitxa tècnica. Això permet no només beneficiar-se d’una conducció suau i silenciosa, sinó també d’una economia d’ús realment excepcional.

Un cop s’abandona la ciutat, el Santa Fe treu a la llum una de les seves principals virtuts: el confort. L’habitacle és immens i disposa d’un nivell de qualitat general excel·lent. En el seu interior poden viatjar a cinc adults còmodament i amb els sistemes de connectivitat i infoentreteniment més avantguardistes al seu servei. Però més enllà de per la seva habitabilitat i tecnologia, el nou Santa Fe destaca per la seva gran qualitat de rodament.

A la carretera, i un cop esgotades les reserves de bateria, el motor es comporta com un híbrid convencional però amb un suport elèctric una mica més marcat que en els vehicles HEV. L’empenta del motor elèctric és eficaç tant per reforçar la potència quan es vol realitzar un avançament com quan es circula a una velocitat estable per realitzar una conducció a «vela».

Un altre aspecte que ens agradaria destacar és la noblesa amb què es comporta el Santa Fe. La suspensió manté en tot moment la carrosseria estable, la qual cosa unida a una direcció prou comunicativa i a una capacitat de frenada potenciada per la regeneració de la bateria, ofereix com a resultat un cotxe amb un rodar contundent, ferm i segur en qualsevol circumstància. A més, el nou Santa Fe ofereix diferents modes de conducció amb tres nivells específics per a conducció off-road (sorra, neu i fang) que regulen elparell motor entre les diferents rodes per gaudir de capacitat de tracció fins i tot en els pitjors terrenys.

És en experiències com la viscuda en aquesta prova a bord del nou Hyundai Santa Fe 2021 que queda demostrat que aquests tipus de SUV de grans dimensions tenen tot el sentit. Són segurs, espaiosos i polivalents, i a més resulten aptes per arribar a allà on no ho podria fer una berlina.