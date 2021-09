AVENTURERA per excel·lència

D e la mateixa manera que ha passat en l’automòbil, la indústria de la motocicleta ha donat un clar gir off-road a tots els seus productes, que ara estan clarament marcats per la polivalència. Una corrent SUV que ha revolucionat el sector de les quatre rodes i que en l’àmbit de les dues rodes ha vingut acompanyada pel renaixement de les «trail adventure».

I un dels millors models que exemplifiquen el que estic dient és el que ens ocupa avui, la nova Honda Africa Twin i la seva versió CRF1100L.

De fet, el nom Africa Twin és el que a tothom li ve al cap en veure aquesta incombustible motocicleta. I és que la marca japonesa recuperava l’any 2016 un model que ha estat clau en la seva història. El vaixell insígnia del seu catàleg tot terreny tornava amb una actualitzada proposta, més d’acord amb les exigències de tall ruter que caracteritzen l’usuari de les trail de gran cilindrada però sense perdre gens ni mica de la seva essència aventurera.

retoCS de temporada

Ara, Honda dona un nou gir de volta a al seu reeixit concepte amb aquesta nova actualització tant per a la CRF1100L Africa Twin com per a la versió especial Adventure Sports.

En ambdós casos la marca nipona ha aplicat una sèrie de millores i retocs a una Africa Twin que hereta tot el llegat de la XRV650 original i contribueix a incrementar la seva funcionalitat general, també pensada per a un ús diari.

En aquest sentit, la marca anuncia una sèrie d’ajustos en la Transmissió de Doble Embragatge (DCT) per oferir una resposta més suau en les dues primeres marxes, tant en la sortida des de parat com circulant a baixes velocitats. La CRF1100L Africa Twin incorpora ara de sèrie un transportí posterior d’alumini, mentre que la Adventure Sports equipa una pantalla parabrisa més baixa (110 mil·límetres més curta) i ajustable en 5 posicions.

Sens dubte, aquest element no només millora la visibilitat, sino que també és capaç de mantenir un destacabale nivell de protecció per al pilot.

En matèria estètica, l’Africa Twin també ha rebut tota una sèrie d’actualitzacions i ara mostra un nou disseny «Big Logotip» amb tres esquemes de color revisats que inclouen tapes laterals d’alumini negres totalment noves i un atrevit subxassís posterior vermell.

De la mateixa manera la versió Adventure Sports incorpora nous gràfics «Cracked Terrain», i manté la seva aposta més rutera, amb detalls específics com ara el dipòsit de gasolina de 24,8 litres (que incrementa notablement l’autonomia i resulta ideal per a realitzar grans rutes en zones inhòspites), panells d’alumini, trasportí posterior i placa protectora per al càrter.

Però si la moto de sèrie no ens acaba de convèncer en cap de les dues versions, el nou catàleg de l’Africa Twin disposa d’una àmplia gamma d’accessoris originals Honda en el qual es poden trobar nombroses alternatives de confort, seguretat i practicitat a l’hora de ubicar el nostre equiparge. A més, en el cas del model Adventure Sports, es poden agrupar en dos paquets denominats Super Pack i Travel Pack.