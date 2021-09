Versatilitat COMPACTA

Mercedes-Benz presenta la nova Citan. La porta d’accés al catàleg de furgonetes de la marca alemanya ha estat redissenyada per oferir la màxima comoditat, una alta funcionalitat i versatilitat i un extens equipament de seguretat. La nova Citan estarà disponible amb carrosseries Furgó i Tourer, i s’espera l’arribada de les primeres unitats al mercat espanyol a finals del mes d’octubre.

Des del disseny fins al comportament de marxa, passant per la seguretat i la connectivitat, la Citan té l’ADN de Mercedes-Benz. Al mateix temps, la Citan és l’últim projecte de vehicle de Mercedes-Benz Vans amb motor de combustió interna per a clients comercials. I és que tots els futurs nous desenvolupaments estaran disponibles únicament en versió elèctrica.

Però pel que realment destaca la nova Citan és per la combinació de les seves dimensions reduïdes (4.498 mm de longitud) amb una gran versatilitat interior. Com hem comentat anteriorment, al principi estarà disponible com a Furgó i Tourer, encara que més endavant s’introduiran altres versions amb batalla llarga i mixta. No obstant això, fins i tot amb la batalla curta (2.716 mm) la Citan ofereix un espai molt més gran pel que fa al model predecessor, aconseguint en la versió Furgó una longitud de l’espai de càrrega de 3,05 metres.

Per a la nova Citan s’ofereixen fins a dues portes corredisses amb una àmplia obertura (615 mil·límetres) a banda i banda. Pel que fa a la part posterior, també és molt fàcil accedir a l’espai de càrrega. En la versió Furgó les dues peces de la porta posterior poden bloquejar-se en posició de 90 graus i obrir-se fins a 180 graus cap al lateral per facilitar la càrrega.

A més, pot adquirir-se opcionalment amb una porta posterior. La variant Tourer disposa de sèrie d’una porta amb, encara que com a alternativa s’ofereix la doble porta posterior. Pel que fa a l’equipament, la nova Citan s’ofereix en dos nivells d’equipament anomenats Base i Pro.

La gamma de motors de la nova Citan està formada per tres motors dièsel de 75, 95 i 116 CV i dos motors de gasolina de 102 i 131 CV. Tots ells compleixen les normatives de gasos d’escapament Euro 6d i es combinen amb una funció de parada/arrencada. Cal destacar que per a les versions més potents s’ofereix, a més del canvi manual de sis marxes, un automàtic de doble embragatge i set velocitats (DCT).

En el segon semestre de 2022 Mercedes-Benz llançarà al mercat la versió 100% elèctrica eCitan. Es preveu que la seva autonomia sigui d’aproximadament 285 km i que la bateria es carregui del 10 al 80% de la seva capacitat en 40 minuts en una estació de càrrega ràpida. Gràcies a la ubicació de la bateria a una posició molt rebaixada, la eCitan manté totes les prestacions del seu interior.

La nova Citan equipa de sèrie fins a set coixins de seguretat i disposa de diversos sistemes d’assistència a la conducció. A més dels sistemes ABS i ESP, totes les versions disposen de sèrie de l’ajuda a l’arrencada en pendents, l’assistent de vent lateral, l’advertència de cansament i la trucada d’emergència. La Citan Tourer afegeix a l’equipament anterior l’assistent de frenada actiu, el detector actiu de canvi de carril, el control d’angle mort i l’indicador de velocitat amb detecció de senyals. A més, està disponible de forma opcional amb l’avançat sistema d’infoentreteniment MBUX, que ofereix grans prestacions de connectivitat.