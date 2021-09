Eficientment TECNOLÒGIC

Un total de 30 anys i gairebé 15 milions d’unitats venudes. Aquests són algunes de les dades que destaquen en la targeta de visita de l’Opel Astra. Un model que s’ha consolidat com un dels pilars bàsics de la marca alemanya i que ara es presenta en una sisena generació que trenca amb tot el que s’ha vist fins ara, amb dues versions híbrides endollables des del moment del seu llançament i una totalment elèctrica prevista per al 2023.

Per a això, Opel ha recorregut a la plataforma «electrificable» del Grup Stellantis, ja utilitzada en altres models com el Peugeot 308 o el Citroën C4. El resultat, un turisme compacte de 4,37 metres de longitud que, si bé és tot just quatre mil·límetres més llarg que el model anterior, amplia la seva distància entre eixos en 13 mm per arribar als 2.675 mm. D’aquesta manera s’aconsegueix un notable espai interior tant per als passatgers com per a la zona de càrrega, amb un maleter de 422 litres de volum que pot arribar als 1.250 litres si s’abaten per complet els seients del darrere.

Sobre aquesta base Opel llança en un primer moment la carrosseria de 5 portes del nou Astra, a la qual se li unirà al llarg dels propers mesos la variant familiar Sports Tourer. Totes dues tindran en comú un diseny exterir totalment nou desenvolupat a partir del concepte Vizor i emprat en els nous Mokka. És un disseny que es caracteritza per les seves anguloses línies, a més d’oferir un frontal perfilat que equipa un sistema d’il·luminació frontal adaptativa Intelli-Lux LED Pixel.

DigitaLITZACIÓ total

Com no podia ser d’una altra manera, el nou Astra aposta per les noves tecnologies en matèria d’informació i connectivitat amb el quadre de comandaments Pure Panell. Una alternativa que deixa de banda els indicadors analògics per recórrer a diverses pantalles digitals tant per a la instrumentació com per al monitor situat a la consola central. Amb tot això es prescindeix gairebé completament de comandaments i botons físics, tot i que es conserven alguns per a les funcions més habituals, com és el cas del climatitzador. Un detall que, sens dubte, és d’agrair.

A més a més, el nou catàleg del compacte alemany disposa d’àmplies possibilitats en matèria d’assistència a la conducció amb el suport de solucions com el head-up display (que projecta la informació directament al parabrisa), el sistema semi autònom Intelli-Drive 2.0 o la càmera Intelli-Vision de 360 ​​graus.

Gasolina, diÈsel, PHEV I elÈctric

Les primeres unitats de la nova gamma de l’Opel Astra arribaran a principis de l’any que ve i equiparan motoritzacions de combustió de gasolina i dièsel amb potències de 110 i 130 CV, en variants amb caixes de canvi manuals i automàtiques.

Però no només s’oferirà amb les típiques versions de combustió, ja que la marca alemanya també ha presentat alternatives de propulsors híbrids endollables amb dos nivells de potència (180 CV i 265 CV) i aproximadament uns 60 km d’autonomia elèctrica. Al llarg de l’any que ve el model germànic entrarà al club dels cotxes 100% elèctrics amb l’Astra-e.