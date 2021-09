L’automòbil s’endolla a Munic

Ja estem de tornada. Amb el Saló de Munic (IAA Mobility) tornen els salons presencials a Europa. Des d’aquella fatídica cancel·lació del Saló de Ginebra del 2020 per culpa de la covid-19, el continent estava orfe d’esdeveniments com la mostra bavaresa, a la qual seguirà a finals de setembre l’Automobile Barcelona en un exemple que el sector està treballant per reactivar el ritme perdut.

L’activitat arrenca motors amb força en el sector i, tot i que moltes marques no han acudit a l’esdeveniment (amb l’absència notòria del grup Stellantis) hem pogut veure novetats importants a la mostra alemanya.

NOVES PROPOSTES D’EXPOSICIÓ

Com era d’esperar l’electrificació ha estat la protagonista d’aquest Saló de Munic, amb cotxes endollables protagonitzant la majoria de les presentacions.

Però atenent al concepte de mobilitat, la mostra alemanya ha disposat de dos centres d’atenció, un a la fira pròpiament dita amb les principals novetats de les marques, espai per a proveïdors i noves propostes, i una altra part destinada més a apropar el saló al gran públic amb espais habilitats per les pròpies marques en els principals llocs del centre de la ciutat (fet impensable a Barcelona, és clar).

Un total de nou espais s’obren a Munic per acollir novetats com les d’Audi, Kia i Porsche, que han preferit el carrer a la moqueta de la sala. La ciutat s’ha omplert de bicicletes, cotxes elèctrics i espectacles per concebre una nova fórmula de saló.

renault presenta el megane e-tech

Renault ha estat una de les marques més actives en aquesta edició de l’IAA de Munic. De fet, ha estat l’única marca francesa que ha apostat per tornar a mostrar-se en públic després de la pandèmia. La gran novetat ha estat el Megane e-Tech, la primera versió 100% elèctrica del supervendes que arribarà a Espanya a principis de l’any vinent. Té una longitud de 4,2 metres, ofereix 218 CV de potència i la seva bateria de 60 kWh de capacitat s’ha fet el més compacta possible per oferir un major espai interior que els seus rivals directes, la família ID. de Volkswagen.

jogger i la nova era dacia

El Dacia Jogger arribar per apropar la mobilitat a les famílies nombroses. Té un preu inicial inferior als 15.000 euros i és una revisió del Duster, del qual hereta el disseny frontal i interior. Té una longitud de 4,55 metres i l’any 2023 estrenarà una mecànica híbrida de 140 CV.