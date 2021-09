El nou cotxe ELÈCTRIC de Martorell

El Grup Volkswagen llançarà una sèrie de cotxes urbans elèctrics a mitjan d’aquesta dècada que tindran la missió de democratitzar la mobilitat elèctrica. Cotxes que arrencaran en els 20.000 euros i facilitaran el seu accés a les masses. Aquesta setmana Munic ha estat l’escenari que ha vist néixer dos d’aquests vehicles: el Volkswagen ID. Life, presentat al Saló de Munic, i el Cupra UrbanRebel Concept, un prototip que avança les bases estètiques del que serà l’urbà de Cupra. En aquest cas la marca catalana el va presentar al Cupra Garage de la ciutat bavaresa, inaugurat aprofitant la celebració de la mostra alemanya.

El Cupra UrbanRebel Concept és un prototip que, segons assegura la marca, anticipa alguns trets de disseny dels propers models, malgrat arribi vestit de cotxe de competició. El futur vehicle urbà es fabricarà a la planta de Martorell, i de fet la voluntat de Cupra i Seat és la de produir més de mig milió de cotxes elèctrics urbans a Martorell cada any per a diferents marques del grup. «El cotxe elèctric urbà farà accessible la electromobilitat per a les masses», assegura Wayne Griffiths, conseller delegat de Cupra. De moment Audi queda fora de l’equació i no adjudicarà models a Martorell. L’ID. Life de Volkswagen es produirà a Navarra.

AVANÇAMENT estÈtic

L’UrbanRebel concept és una «interpretació radical» del cotxe que produirà la marca l’any 2025. Segons Griffiths, aquest «prototip de carreres aporta una idea del llenguatge estètic del futur vehicle». Mesura tot just 4,08 m de longitud, de manera que és més curt que l’Arona i tot just tres centímetres més llarg que l’Ibiza. Es basarà en la modificació que Seat està desenvolupant de la plataforma MEB del Grup Volkswagen per a cotxes elèctrics petits.

Amb el prototip, Cupra ha elevat el seu sentit radical del disseny fins a l’extrem. És estranyament fluid en les seves formes per guanyar aerodinàmica, però disposa de múltiples elements que trenquen amb aquesta fluïdesa per dotar-lo d’agressivitat, com el para-xocs davanter, les llantes, els faldons laterals o l’enorme aleró posterior, que a més integra els grups òptics. Hi ha diverses solucions de disseny que criden l’atenció, com ara la forma del parabrisa i les finestretes, que recreen la forma de la visera d’un casc. També la forma de «nas de tauró» que té el seu frontal gràcies a una superfície negativa i la forma triangular dels seus grups òptics. Són elements que recorden al Cupra Tavascan, però amb un aspecte molt més radical en el cas de l’UrbanRebel.

Cupra diu que aquest nou model elèctric accelera de 0 a 100 km/h en 3,2 segons gràcies a un motor de 429 CV de potència. No hi ha detalls sobre la bateria i de la seva versió de producció només se sap que «oferirà un disseny sorprenent i un dinamisme increïble», però de ben segur que el model final no és tan potent.