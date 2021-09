Pelegrinatge de «ZERO EMISSIONS»

Com si fos un pelegrí més, en els diferents trams del Camí de Sant Jaume que transcorre des de Roncesvalles fins a Santiago de Compostel·la pel denominat Camí Francès es pot trobar en aquesta edició de l’Any Sant Xacobeo un objecte de mobilitat que recorre les diferents etapes que discorren per les comunitats de Navarra, la Rioja, Castella i Lleó i Galícia com a punt final.

Són més de 764 quilòmetres que realitza en diferents fases l’Ami, el petit Citroën elèctric que té una autonomia de 75 quilòmetres, una velocitat màxima de 45 km/h i no requereix carnet de conduir. Al volant d’aquest «cotxe» d’original disseny i construcció que resulta simpàtic i afectuós a la vista s’alternen cada dia diferents periodistes pertanyents a mitjans de comunicació de tot el país.

un peLEGRÍ diferenT

L’Ami viatja silenciós i sense estridències, i a diferència dels soferts pelegrins no requereix atencions per a possibles butllofes i rascades produïdes pel calçat. L’Ami no es cansa i es mou sense problemes en un entorn ideal, és a dir: la ciutat i les zones rurals.

Pels volts del segle XII el Codex Calixtinus recomanava realitzar 16 etapes fins a arribar a la catedral de Santiago. El Citroën Ami té pensat cobrir aquests 764 km en 23 etapes, un ritme que s’acosta al què porten els pelegrins del segle XXI gràcies als seus 75 km d’autonomia 100% elèctrica. No obstant això, l’Ami cobrirà tres etapes en un dia, una gesta realista tenint en compte els seus temps de càrrega. Així, completarà aquest itinerari en només 8 dies.

El Citroën Ami no només ofereix llibertat total de moviments, sinó que ho fa d’una manera totalment ecològica, amb el confort que ha fonamentat la reputació de Citroën i amb un espai interior a la mida de les necessitats de les persones. Les seves zero emissions de CO2 li permeten accedir a zones de baixes emissions en el centre de les ciutats, amb una conducció senzilla i silenciosa fins i tot en pics de contaminació. Els seus 75 km d’autonomia s’adapten perfectament a trajectes curts urbans, periurbans o de zones rurals.

PensaT pER AL DIA A DIA

El seu disseny únic a l’exterior assegura un alt nivell de confort a l’interior. Les àmplies superfícies de vidre i el sostre panoràmic permeten gaudir de la ciutat amb una visió de 360˚i en un habitacle còmode, tancat i perfectament condicionat. Ideal per a desplaçar-se sense soroll, vibracions ni emissions amb un màxim nivell de confort i fora de perill de les inclemències del temps.

La configuració dels seus dos seients i les seves zones d’emmagatzematge situades sota els peus de l’acompanyant i a la part posterior permeten aprofitar l’espai d’una manera òptima. En l’apartat estètic i de personalització, l’Ami disposa de diverses opcions que aconsegueixen adaptar el vehicle als gustos i la personalitat de cadascú.

Aquesta solució de mobilitat única trenca motlles pel seu model de comercialització: a més d’estar disponible en una selecció de distribuïdors Citroën, es pot adquirir en línia i en les botigues FNAC de tot el país.

A més, abans de realitzar la compra es pot comprovar si l’experiència amb l’objecte de mobilitat s’adapta al nostre estil de vida, ja que hi ha la possibilitat de sol·licitar en línia la prova del Citroën Ami.

Els preus parteixen dels 7.200 euros de la versió base i s’eleven fins als 8.100 del My AMI Pop, passant pels 7.600 del My AMI Colour.

També s’ofereix l’Ami pel canal tradicional del finançament, des de 19,99 euros al mes (amb una entrada de 3.521,13 euros i una última quota de 3.480,48 euros). A més, dispsa de fins a 1.600 euros d’ajuda del Pla Moves III.