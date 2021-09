UN «SAVOIR FAIRE» inigualable

Els dissenyadors francesos utilitzen el terme savoir faire per referir-se al «saber fer» de les coses ben fetes i on el luxe cobra un protagonisme especial. Un terme que destaca al màxim en el nou DS 4, un vehicle situat al centre del segment premium C i que segueix sent estratègicament important per a la marca francesa.

Estèticament el nou DS 4 manté les seves proporcions respecte la generació anterior, amb 4,40 metres de longitud, 1,47 d’altura i 1,83 d’amplada. Frontalment destaca la nova signtatura lumínica, amb uns fars molt afilats que s’incorporen a l’aleta lateral i unes llums diürnes en forma de lletra «S» que uneixen els fars a la graella. Incorpora el sistema DS Matrix Led Vision que combina il·luminació matricial i direccional, i que es complementa amb dues línies de 150 leds dels quals 98 són per a les llums de dia. Al seu lateral destaquen els tiradors escamotejables, mentre que a la part posterior el protagonisme és per a una luneta molt inclinada sobre la qual s’estén un sostre pintat en el color de la carrosseria.

Confort digitaliTZAT

Aquest savoir faire del fabricant francès es trasllada també al seu interior. La digitalització és màxima i s’ha situat la botoneria en llocs accessibles, amb un quadre de comandaments amb una forma contínua i semicircular que comença en una de les portes i acaba en l’altra. A la part superior de les portes s’incorporen ara els comandaments dels alçavidres de gran accessibilitat.

Un altre dels canvis el trobem als botons del volant. Ara són més lògics, de tal manera que els botons de la part dreta regulen el so i els de l’esquerra el limitador o el controlador de velocitat.

Molt destacable també és el nou Extended Head-Up Display. La informació es projecta sobre el parabrisa i, per tant, a la carretera, en el que es podria considerar com una prolongació del navegador que tenim a la consola central. Tot plegat implica no haver de moure el cap el més mínim de la carretera, ja que ens ofereix tota la informació de navegaciói , de velocitat.

Els seients estan confeccionats amb materials de primeríssima qualitat, treballats per experts tapissers, que han aconseguit amagar les costures i a on cada puntada es fixa completament en el cuir. És un dels molts procediments «fets a mà» de l’interior, com també ho són les decoracions en fusta de freixe marró o la confecció dels volants, totalment recoberts de cuir.

Molt important és també la insonorització del vehicle. L’ús de solucions tècniques com ara la soldadura per unió, així com components de suspensió i direcció completament redissenyats, garanteixen un confort de conducció que el converteixen en una referència gràcies a una rigidesa òptima de la carrosseria i a una forma de sentir la carretera excepcional.

gasOlina, diÈsel I PHEV

Pel que fa a les motoritzacions,el nou DS 4 ofereix tres variants de gasolina PureTech; 130 Automàtic, 180 Automàtic i 225 Automàtic, així com un dièsel BlueHDi 130 Automàtic. En la seva versió híbrida endollable el DS 4 E-tense 225 hereta l’experiència de l’equip de competició DS Performance, que acumula quatre títols en el campionat de Fórmula E guanyats els anys 2019 i 2020. Tan prestacional com eficient, aquesta unitat de potència empra un motor PureTech de 4 cilindres i 180 CV i un motor elèctric de 110 CV amb una bateria de 12,4 kWh que, en conjunt, permeten una autonomia en mode zero emissions de fins a 55 km. L’any 2024 el DS 4 d’una versió 100% elèctrica.

La gamma està formada per tres versions; DS 4, DS 4 Cross i DS 4 Performance Line, a més d’una edició especial de llançament denominada DS 4 La Première. Al nostre mercat la gamma de preus arrenca en els 28.800 euros que la marca demana per al DS 4 Puretech de 130 CV, i arriba fins als 47.850 euros del DS 4 Cross E-Tense 225. L’edició La Première tindrà un preu de 51.150 euros.