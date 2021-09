El SUPERVENDES accelera el pas

La cinquena generació del Kia Sportage arribarà als nostres carrers el proper 2022, però això no treu que la marca no vulgui escalfar motors amb la seva primera presentació en societat. El nou Sportage, el supervendes de la marca coreana a Europa, suma ja 2,5 milions d’unitats venudes des que l’any 1993 fos presentat en societat. Des de’aleshores l’ Sportage s’ha convertit en el Kia més venut a Europa amb un total de 730.000 unitats.

De la mateixa manera que el seu ambaixador Rafa Nadal, l’esperit de l’Sportage preval en el temps. Les edicions de 2004, 2010 (el 2012 es va presentar el primer elèctric) i 2015 donen pas a la de 2022, un model totalment nou que es basa en la plataforma N3 del grup Hyundai-Kia.

VINCLES AMB L’EV6

El nou Sportage té molts vincles amb l’EV6, el model 100% elèctric de la marca presentat recentment. Els trobem tant a l’exterior com a l’interior, en elements com per exemple la gran pantalla corba de 12,3 polzades que protagonitza el quadre de comandaments i que es fon amb la instrumentació en una altra pantalla de la mateixa mida.

També disposa d’actualitzacions en línia de programari, càrrega sense fils per al mòbil, projecció de l’angle mort en el quadre d’instruments, assistent d’estacionament remot, sistemes actius i passius de seguretat DriveWise i un head-up display d’última generació.

Per fora l’Sportage presenta una graella molt característica que integra al disseny “Tiger Nose” les llums led diürnes que afegeix un estil futurista i els fars Matrix Led. El seu frontal no passa desapercebut i té un estil clarament esportiu, mentre que a la part posterior el disseny musculós fa que les línies conflueixin cap als pilots, que també disposen de tecnologia led. La seva execució visual fa que el cotxe sembli per darrere molt més ample del que realment és.

De fet les seves mides són de 4,51 metres de longitud, 1,86 d’amplada i 1,64 d’altura, mentre que la batalla és de 2,68 metres. Tot plegat configura un espai interior molt ampli i un maleter de 591 litres.

HÍBRID ENDOLLABLE

Mecànicament el nou Sportage estrena un propulsor híbrid endollable que combina un motor de gasolina d’1.6 litres i 180 CV i amb un motor elèctric que, plegats, generan una potència total de 265 CV. El propulsor elèctric s’alimenta d’una bateria de 13,8 kWh de capacitat que li permet circular en mode 100% elèctric.

A més, s’oferiran una versió híbrida convencional de 230 CV i diverses microhíbrides de 150 i 180 CV en gasolina i de 136 CV en dièsel. També estarà disponible amb un motor dièsel de 115 CV. Els motors podran associar-se a una transmissió manual de sis relacions o a una automàtica de set.

La combinació mecànica del nou Sportage en associació amb la nova plataforma modular N3 de Kia permet escollir entre els sistemes de tracció 4x2 i 4x4. Introdueix el mode, Terrain que permet sortir de l’asfalt per gaudir d’una conducció segura i divertida per pistes de terra, i també equipa una suspensió controlada electrònicament anomenada ECS.

La marca anuncia que obrirà les comandes a finals d’aquest any i que el cotxe arribarà als concessionaris els primers dies del 2022.