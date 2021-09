Genuïna essència ESPORTIVA

Exemples com el de la gamma N de Hyundai demostren que no tot està perdut. El factor passional que va íntimament unit a l’automòbil sembla perdre pes amb cada pas que la indústria dóna en la recerca de l’eficiència en la mobilitat. Un concepte, el del plaer de la conducció, que la marca coreana s’ha encarregat d’esprémer en el seu nou catàleg d’altes prestacions.

Sota la lletra N Hyundai ha desenvolupat la que es podria denominar com la més ambiciosa i excel·lent gamma de models esportius dins del sector dels fabricants generalistes. Aquesta oferta, estrenada ara fa quatre anys amb les primeres unitats dels i30 N (ara també actualitzades) s’acaba de completar amb la incorporació de les respectives versions esportives realitzades sobre els i20 i Kona. I tal com vam poder comprovar en una intensa jornada de proves al Circuit del Jarama, el resultat no ha pogut ser millor.

EL PETIT DELS «N»

El Hyundai i20 WRC del mundial de ral·lis és el punt de referència que la marca coreana ha fixat per crear la versió N del seu model utilitari compacte. Un cotxe que munta un motor de gasolina 1.6 T-GDI turbo de 204 CV i 275 Nm de parell, acoblat a un canvi manual de 6 velocitats. Amb tot això, l’i20 N ofereix una relació pes/potència de 171 CV per tona, per arribar a 230 km/h i accelerar de 0 a 100 km/h en 6,2 segons.

Entre d’altres detalls, el més petit dels N disposa de diverses tecnologies que permeten aprofitar al màxim el caràcter seu esportiu, com ara el sistema Launch Control per aprofitar tota l’acceleració en les sortides o el Rev Matching, que no fa altra cosa que realitzar un «punta taló» per a proporcionar una injecció de revolucions en el moment de reduir una marxa.

En el cas del Kona N (240 km/h, 5,5 segons de 0 a 100 km /h), el motor escollit és el mateix que el de l’i30 N Performance; el 2.0 T-GDI de 280 CV amb transmissió automàtica N DCT de doble embragatge i 8 marxes amb tres nivells (inclòs un per circuit). Tant l’i20 com el Kona recorren a la tracció davantera amb diferencial autoblocant d’accionament mecànic i electrònic, respectivament. També disposen del sistema de selecció de modes de conducció N Grin Control amb les opcions Normal, Eco, Sport, N i Custom, frens potenciats amb les característiques pinces «N» vermelles, pneumàtics Pirelli Zero exclusius i un xassís i suspensions amb ajustos específics. El preu del Hyundai i 20 N és de 29.900 euros, mentre que el Kona N està a la venda des de 44.900 euros.

CANVI DE 8 VELOCITATS PER A L’I30 N

El model amb el qual Hyundai va estrenar la gamma N l’any 2017 també s’ha actualitzat, i entre les millores que incorpora es troba un nou canvi automàtic DCT de doble embragatge i 8 velocitats, el mateix que fa servir el Kona. Com en els seus dos «germans» de gamma, els i30 equipen el sistema N Grin Shift (NGS), que maximitza el rendiment del motor i de la caixa de canvis DCT per augmentar les prestacions durant 20 segons. Els preus de la sèrie i30 N són de 33.900 euros per a la versió de 250 CV, 40.500 euros per al Performance de 280 CV manual i 43.500 euros per a l’automàtic.