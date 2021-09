Intensa seducció de DISSENY

Són molts els fabricants que interactuen amb els seus clients abans de seure a una taula a dissenyar el que serà una nova generació d’un dels seus models. L’objectiu no és altre que descobrir què és el que pensen els propietaris dels vehicles, què canviarien i què hi afegirien.

Això és el que ha fet Peugeot amb el nou 308, que ara arriba en la seva versió cinc portes i la variant SW (el que habitualment considerem com a familiar). Són molts els canvis, però potser el més important és la nova imatge tant del model com de la marca. Al començament d’any Peugeot va canviar la seva imatge corporativa amb un disseny que ha despertat diversitat d’opinions, però que personalment penso que dona molta més personalitat i força als models.

Aquesta nova imatge corporativa cobra un protagonisme especial en el nou Peugeot 308. El logotip situat a la calandra, a la porta del maleter i al centre de les llantes accentua aquest punt de majestuositat que requereix un vehicle que aspira a ser un líder de vendes del segment C.

NOVA imaTge de marca

Des del primer moment el nou Peugeot 308 és un vehicle que impacta. La nova calandra, amb el logotip centrat en la part superior, confirma aquest salt de qualitat. Les llums diürnes -amb la seva característica forma d’urpa- donen pas a una signatura lumínica esquinçada que incorpora l’últim en tecnologia. A la part posterior les llums led en forma d’urpa imprimeixen caràcter. Les dimensions són contingudes, amb 4,36 metres de llarg per a la versió cinc portes i 4,63 per al model familiar. La batalla creix de forma considerable, passant a fer 2,67 metres en la versió curta i 2,73 en la llarga. Aquesta circumstància permet que els ocupants disposin d’un ampli espai al seu interior per tal de viatjar de forma còmoda.

L’interior del nou Peugeot 308 és refinat. S’aprecia el treball dels dissenyadors a l’hora d’emprar materials nobles en un vehicle en el qual la botoneria li guanya la partida a les funcions tàctils. En funció de l’acabat que seleccionem disposarem de més serveis, com per exemple un quadre d’instruments en tres dimensions al qual és fàcil acostumar-se, sent molt intuïtiu i clar.

El volant també és de nou disseny, amb la part superior i inferior plana i amb un format que agrada pel seu tacte i per la seva direcció. L’únic problema que hi podríem trobar en aquest cas és que la forma del volant a la part superior podria interferir en la visió del quadre. No obstant, la solució també seria fàcil, i tan sols baixant una mica el volant solucionaríem aquest minúscul problema de visió.

La posició del conductor és còmoda, amb tota la instrumentació a l’abast de la mà, la qual cosa permet centrar-se en la conducció i no apartar la vista de la carretera. Aquesta comoditat es trasllada a les places posteriors, on tres passatgers poden viatjar sense excessius problemes.

En línies generals l’interior està molt ben aprofitat i hi trobem diversos espais per guardar objectes. Per la seva banda el maleter és ampli, amb una capacitat que va des dels 608 fins als 1.634 litres. Tot plegat amb la possibilitat d’abatre els seients en disposició 40/20/40.

Cinc acabaTs I cinc motors

Pel que fa als acabats, Peugeot n’ofereix cinc: Active Pack (que es podria dir que és el d’accés); Allure; Allure Pack; GT i GT Pack, que seria el més alt de gamma. En motoritzacions, de partida el Peugeot 308 ofereix motors gasolina Puretech de 110 i 130 CV (aquest últim amb opció de caixa automàtica de 8 velocitats). En dièsel s’ofereix amb el motor BlueHDi de 130 CV amb caixa manual de 6 relacions i automàtica de 8.

D’altra banda, les versions Hybrid presenten dues potències de 180 i 225 CV amb caixa automàtica de 8 velocitats. De cara al 2023 la marca francesa té previst presentar una versió 100% elèctrica.

La gamma Peugeot 308 té un preu de partida de 23.200 euros per a la versió gasolina de cinc portes i arriba fins als 42.100 euros per a la versió Hybrid de 180 CV. Si ens fixem en la versió SW, el preu arrenca en 24.100 euros i arriba fins als 43.000.