xiII premis automobile bcN

El proper divendres 1 d’octubre se celebrarà la cerimònia de lliurament dels XIII Premis Automobile Barcelona by El Periódico. La capçalera del grup Prensa Ibérica organitza, conjuntament amb el saló, una nova edició dels guardons que distingeixen les empreses, start ups i projectes emprenedors que treballen diàriament perquè el sector de l’automòbil segueixi creixent i mantingui el seu impuls com a motor econòmic de país.

En l’edició d’enguany es premiaran les activitats, propostes i actuacions que han servit per dinamitzar un moment delicat per al sector.

sis categories

Els XIII Premis Automobile Barcelona by el Periódico compten amb sis categories. El primer d’ells és Be The One, que premia el model més venut del 2020 a Espanya. Aquest és l’únic premi ja decidit, que anirà a parar al polivalent Dacia Sandero. Va ser el model més venut al mercat l’any passat. Un any complicat pel que ha suposat la pandèmia, tant a nivell sanitari com industrial. El Dacia Sandero va aconseguir unes vendes de 24.035 unitats, superant al Seat León (23.582) i alNissan Qashqai (19.818).

Be Charge, que reconeix la iniciativa que més hagi destacat en el sector de les infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics (incloent fabricants de punts de càrrega, xarxes de distribució, empreses energètiques...) Les empreses proposades són: Millor Battery, Circutor, Wallbox, Circontrol, QEV Technologies i Biapower.

Be Connected, que premia la iniciativa que més hagi desenvolupat la integració de la digitalització en els processos productius a l’entorn de l’automòbil i les seves infraestructures. En aquesta categoria els candidats són: Electromaps, Easycharger, Seat Code, Cellnex, i2Cat i Smou.

Be Learn, per a la tasca educativa per formar els dissenyadors, enginyers i treballadors de present i de futur de l’automòbil. Opten a el premi Elisava, IED Barcelona, ​​les escoles tècniques de la UPC ETSEIB i ETSEB, CIAC (clúster d’automoció de Catalunya), Universitat de Valènciai CEU Universitat San Pablo.

Be Safe, per al millor projecte de formació i informació de seguretat viària, asseguradores i cursos de conducció. Allianz, Mapfre, Línia directa, RACC, RACE i Parcmotor són els candidats al premi.

Be Urban, en matèria d’integració urbana i a la solució tecnològica que millor s’adapta a la nova mobilitat. Social Car, Ray Motors, Silence, Cooltra, Muvmi, Journify, Iomov i Zeleros opten al guardó.

L’enquesta per escollir els guardonats ja està activa entre tots els lectors d’El Periódico. Amb el seu veredicte, un jurat format per especialistes del sector i l’Automobile Barcelona escolliran els guanyadors. Només cal participar en aquesta enquesta per optar a una de les 50 entrades dobles que es posaran a disposició dels lectors.