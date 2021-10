Un nou CAPÍTOL en la història de Lexus

La nova generació de l’NX és l’inici d’un nou capítol per a Lexus. Conscient de la importància d’aquest model, la marca japonesa va aprofitar l’ocasió per presentar als mitjans de comunicació la segona generació d’aquest SUV premium de grandària menor i, aprofitant l’ocasió, un dels vehicles més importants per a flotes i empreses, l’ES 300h.

El Lexus NX presenta nombrosos canvis, un disseny nou i motoritzacions actualitzades, així com noves tecnologies de connectivitat, seguretat i confort. Un vehicle que ha crescut un total de 20 mm en la seva longitud, 30 mm en la distància entre eixos, 20 mm en l’amplada i 5 mm en l’altura. Exteriorment presenta la distintiva graella frontal de Lexus, que ara és més vertical i no disposa del marc cromat habitual en altres models. A més, també genera un millor flux d’aire cap al motor. La malla de la reixeta té un nou disseny, amb blocs en forma de «U», que creen un aspecte tridimensional més potent.

La signatura lumínica té forma de lletra «L» amb fars de tipus led, però en els acabats F Sport i Luxury estan equipats amb un sistema adaptatiu de llums de carretera. A la part posterior destaca la substitució del logotip pel nom de Lexus, aportant un caràcter més modern. Els llums led posteriors també tenen forma de lletra «L» i la il·luminació típica de la marca integra una barra que s’estén horitzontalment.

Redisseny interior

L’interior mostra la tradicional filosofia japonesa. A la marca l’anomenen el concepte «Tazuna», que en la cultura nipona descriu el control del genet sobre el cavall utilitzant les regnes. Si ho apliquem al cotxe, això vol dir que el conductor ha de tenir el control directe del vehicle, amb les mans al volant i els ulls a la carretera.

És evident que el refinament i la qualitat és el més destacat de l’interior de l’NX. Els materials estan cuidats en tots els aspectes, les combinacions de colors són perfectes i tota la botoneria està a l’abast de la mà per no despistar gens ni mica al conductor. Això sí, Lexus ha aconseguit reduir els interruptors físics de 78 a 45, agrupant-los en zones definides segons la seva funció. L’augment de les dimensions permet més espai per als passatgers i un maleter que augmenta fins als 525 litres amb els seients en la seva posició normal, però que si els abatem arriba fins als 1.436 litres.

Doble aposta híbrida

Pel que fa a les motoritzacions el nou Lexus NX ofereix una motorització híbrida anomenada 350h i que utilitza un motor de cicle Atkinson de 2.5 litres amb un gran rendiment. Desenvolupa una potència màxima de 244 CV, emprant 7,7 segons arribar als 100 km/h. Està disponible amb tracció davantera o integral intel·ligent, augmentant en la primera opció la capacitat de remolc fins als 1.500 kg.

La segona motorització és un híbrid endollable, NX 450h+, que comparteix la mateixa motorització que l’híbrid però amb 309 CV de potència. L’autonomia de l’NX en versió elèctrica arriba als 69 quilòmetres. Pel que fa als preus, la versió híbrida té una tarifa inicial de 48.500 euros, mentre que l’híbrid endollable arrenca en 65.000 euros.