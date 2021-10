Skoda torna a ser protagonista de l’actual edició dels premis «Cotxe de l’Any dels Lectors» de Prensa Ibérica. Amb el triomf del nou Fabia a la recentment conclosa votació de setembre, la marca txeca ja disposa de dos representants en el llistat de models favorits dels participants en aquests guardons que aquest any 2021 celebren els seus primers 20 anys.

Una victòria, la del nou utilitari compacte d’Skoda, que s’uneix a la ja aconseguida pel seu model 100% elèctric Enyaq iV, que va resultar guanyador en la votació celebrada el passat mes de març. Així, aquesta marca del Grup VW es posiciona com una de les grans protagonistes d’aquests premis.

D’aquesta manera la quarta generació de l’Skoda Fabia ja forma part d’aquest primer llistat de models en el qual també hi son presents altres candidats com ara el Hyundai Tucson, els Toyota Highlander i Yaris Cross, l’Skoda Enyaq iV, el DS4, el Mitsubishi Eclipse Cross, el Peugeot 308 i el Mercedes-Benz Classe C.

Com passa amb cada guanyador de les diferents votacions mensuals, aquestes dues victòries parcials atorguen un avantatge afegit a Skoda de cara a obtenir una o dues de les sis places que donen accés a la Votació Final del «Cotxe de l’Any dels Lectors», que es realitzarà en la pàgina web mejorcoche.epi.es des del proper 1 de novembre i fins al 15 de desembre.

El nou Skoda Fabia es presenta com un dels referents del seu segment gràcies a les millores rebudes en habitabilitat interior, tecnologia i eficiència. Realitzat sobre la plataforma MQEB del Grup Volkswagen, situa la seva longitud per primera vegada per sobre dels quatre metres amb 4,10 metres, oferint a més una destacada amplitud interior i un maleter de 380 litres de capacitat, els mateixos que un Volkswagen Golf o un Seat León.

Una altra de les novetats de la gamma Fabia és que s’estructura únicament al voltant d’una oferta de motoritzacions de gasolina formada per les alternatives 1.0 MPI atmosfèrica de 80 CV, 1.0 TSI turbo alimentada amb 95 CV o 110 CV de potència i 1.5 TSI de 150 CV associada al canvi automàtic DSG de doble embragatge i set marxes.

DARRERA VOTACIÓ MENSUAL

Amb l’inici del mes d’octubre s’ha posat en marxa la desena i última votació d’aquesta primera fase d’eleccions mensuals del Cotxe de l’Any dels Lectors. Una nova oportunitat perquè els usuaris mostrin les seves preferències entre tres nous aspirants a aconseguir aquest reconeixement. En aquesta ocasió els Cupra Born, Hyundai Ioniq 5 i Volkswagen Taigo formen la llista de candidats per obtenir a un guardó que s’acosta a la seva definitiva resolució.