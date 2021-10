Nou referent COMPACTE

Amb sis generacions a l’esquena, l’Opel Astra és un dels grans referents del mercat dels turismes compactes. Un segment que, fins l’aparició dels populars SUV, ha dominat amb mà de ferro el mercat automobilístic europeu amb un evident protagonisme per al model de la marca del llamp.

Ara, l’Astra es presenta amb un catàleg totalment renovat basat en el llenguatge de disseny que caracteritza cadascuna de les noves creacions d’Opel, i en el qual aspectes com la tecnologia, la seguretat i evidentment l’electrificació demostren quin és el camí que segueix la marca.

La plataforma «electrificable» del Grup Stellantis ha estat l’escollida per a desenvolupar el nou Astra. Una base sobre la qual s’assenta aquest model de configuració hatchback de 5 portes amb el qual hem tingut un primera presa de contacte estàtica.

Un model que, si bé tot just creix en longitud total (4,37 metres), sí que augmenta la seva distància entre eixos en 13 mm per arribar als 2.675 mm. L’habitacle ha estat el primer que ha notat aquest increment de dimensions, amb unes millorades cotes d’habitabilitat i amb un maleter de 422 litres de capacitat, ampliable fins als 1.250 litres que s’assoleixen si s’abaten els respatllers posteriors.

Pel que fa a la imatge, tant en el cas de l’Astra 5 portes com en la versió familiar Sports Tourer (que encara no ha sigut presentada oficialment) els dissenyadors de la marca han recorregut a un angulós disseny marcat per detalls interessants, com ara uns avançats fars (disponibles fins i tot amb la il·luminació matricial adaptativa Intelli-Lux LED Pixel heretada de els Insígnia i Grandland).

univers digital

La digitalització interior és un altre dels punts forts de l’habitacle de l’Astra, en què també s’ha treballat a fons per aconseguir una major qualitat percebuda a tots els nivells.

D’aquesta manera el lloc de conducció està presidit pel concepte “Pure Panel”; una àmplia superfície digital formada per dues pantalles panoràmiques amb què es prescindeix gairebé del tot de la tradicional botoneria física, excepte per a algunes funcions força recurrents com ara la de la regulació del sistema de climatització.

L’assistència a la conducció també surt reforçada en aquesta nova generació gràcies als sistemes Intelli-Drive, la càmera Intelli-Vision de 360 graus o el head-up display, que projecta la informació directament al parabrisa, just al camp de visió directe que té el conductor.

combustió i electricitat

Opel té previst començar a lliurar les primeres unitats del nou Astra a principis de l’any vinent amb diferents nivells d’acabat (Edition, Elegance, GS Line i Ultimate).

Per a això comptarà amb una oferta composta per motors de combustió de gasolina i dièsel amb potències de 110 i 130 CV, amb transmissions manuals i automàtiques i fins i tot amb una novetat en la gamma: dues versions híbrides endollables (PHEV) de 180 CV i 265 CV i aproximadament uns 60 km d’autonomia elèctrica. Ja de cara a l’any 2023 arribarà una versió 100% elèctrica anomenada Astra-e.

La gamma inicial, de la qual ja es poden fer les primeres reserves, està formada per la versió de gasolina PureTech de tres cilindres turbo alimentada d’1.2 litres i 110 CV associada a una caixa de canvis manual de sis velocitats. El seu preu de partida és de 22.700 euros.

Alhora, la marca alemanya ha anunciat que la variant híbrida endollable de 180 CV estarà disponible des de 32.100 euros. En ambdós casos aquests preus són de tarifa i no inclouen descomptes promocionals, que en el cas de les versions electrificades seran superiors ja que es poden acollir al Pla MOVES III.