Alta TENSIÓ

després d’assistir el passat mes de maig a la presentació estàtica del Kia EV6 a Madrid, ens vam quedar amb unes ganes terribles de posar-nos als seus comandaments, ja que la marca coreana prometia un comportament excepcional gràcies a un compromís entre confort i dinamisme que marcaria la pauta entre els cotxes elèctrics de la seva categoria. Ara hem tingut l’oportunitat de provar-lo a la seva presentació internacional realitzada a Màlaga, i podem dir que Kia ha complert la seva promesa.

Només arribar vam realitzar unes proves en circuit tancat per comprovar la seva aclaparadora capacitat d’acceleració i frenada, la seva estabilitat i agilitat en un eslàlom de cons i la seva avançada tecnologia mitjançant proves de detecció automàtica d’obstacles, conducció a cegues guiant-nos només per les càmeres i aparcaments remots controlant la maniobra fins i tot des de fora del cotxe.

Però el millor va arribar amb els tests realitzats a carretera oberta. Per a aquesta primera presa de contacte vam escollir la versió que de ben segur tindrà més demandaal nostre país: un sol motor elèctric de 229 CV i tracció posterior, alimentat per una bateria de 77,5 kWh. Tot plegat aconsegueix la major autonomia de la gamma, amb 528 quilòmetres. Cal recordar que també està disponible amb bateria de 58 kWh, tracció total i dos motors, aconseguint rangs de prestacions i autonomia diferents per adaptar-se a qualsevol demanda.

La versió escollida ofereix potència més que suficient gràcies als seus 229 CV, però sobretot als 350 Nm de parell motor de lliurament immediat. A més, hi ha diferents modes de conducció amb què es pot accentuar l’eficiència o el dinamisme del vehicle, així com nivells de retenció de la frenada regenerativa (entre els quals s’inclou la conducció amb un sol pedal).

Però més enllà de les bondats del motor, el que més ens va sorprendre de l’EV6 va ser el seu comportament. Un centre de gravetat molt baix; la col·locació de les bateries a la part inferior del vehicle; un repartiment de pesos gairebé perfecte i l’extraordinari treball realitzat en la posada a punt de la direcció, l’amortiment i els frens, fa que es pugui anar extraordinàriament ràpid amb l’EV6. I no ens referim a la velocitat punta, sinó al gran ritme que es pot mantenir circulant per carreteres revirades i ports de muntanya, com vam poder comprovar durant la presentació.

Aquest elèctric ofereix tal seguretat amb la seva qualitat de rodadura, tacte de conducció i capacitat de frenada, que un s’atreveix a fer conduccions esportives similars a les que mantindria en models de combustió molt més lleugers.

Pel que fa al consum, aquest dependrà molt de com i per on es condueixi, com passa amb tots els elèctrics. I és que en la majoria d’elèctrics el consum resulta molt sensible a la velocitat. Sent eficients aconseguim situar-lo proper als 17 kWh cada 100 quilòmetres; amb una conducció despreocupada va pujar fins als 20 kWh/km i divertint-nos en trams de revolts i amb el mode Sport va pujar fins als 23 kWh/km.

La versió que vam provar té un preu de partida de 38.600 euros, si bé l’EV6 amb la bateria de 58 kWh i tracció posterior està disponible per tan sols 34.700 euros amb tots els ajuts i campanyes possibles, a més del finançament de la marca.