Lògica ELÈCTRICA per a la MOBILITAT urbana

Piaggio aposta pel mercat dels scooters elèctrics de tall urbà amb el Piaggio 1, un model àgil, senzill i econòmic disponible en tres versions que varien per la potència del motor i la capacitat de la bateria, amb uns preus que arrenquen des de 2.690 euros.

Es tracta d’un model que aposta per la senzillesa, lleugeresa i economia per mirar de convertir-se en una interessant eina de mobilitat urbana i que disposa d’un catàleg format per tres versions, dues alternatives de motor i una autonomia màxima de fins a 100 km.

Per tal d’aconseguir-l disposa d’una triple oferta de models; els «1» i «1+», catalogats com a ciclomotors (L1) amb la velocitat limitada a 45 km/h, i un altre anomenat «1 Active», enquadrat en el segment L3 i equivalent a un 125 cc, amb una velocitat màxima que arriba als 60 km/h. Bé, més que arribar-ne la supera de manera clara, com vam tenir l’ocasió de comprovar en una primera presa de contacte realitzada pel congestionat trànsit de Madrid.

Un motor, dos niveLLS DE POTÈNCIA

En tots tres casos es recorre a un motor elèctric situat a la roda posterior. Es tracta d’una unitat que proporciona 1,2 kW de potència i que arriba a un pic de 2 kW als ciclomotors, dades que ascendeixen fins als 2,3 kW i els 3 kW en el cas de l’Active. Aquesta energia es pot gestionar a través de dos modes; ECO, amb el qual la velocitat es limita a 30 km/h, i Sport, amb una entrega de potència total i absolut.

La bateria d’ions de liti se situa a l’espai ubicat sota el seient i és extraïble, la qual cosa permet treure-la amb facilitat i carregar-la a casa o al lloc de treball. En el cas del Piaggio 1 la seva unitat d’1,4 kWh i 10 kg de pes li proporciona 55 km d’autonomia en mode ECO i 48 en mode Sport. Els altres dos models augmenten la seva capacitat fins als 2,3 kWh i el seu pes se’n va als 15 kg, mentre que l’autonomia se situa en 100 km (ECO) i 68 km (Sport) en el cas del model 1+ i en 85 o 66 km en la versió Active. Crida l’atenció el basculant posterior amb doble amortidor, així com el sistema de frenada (amb funció regenerativa) que inclou dos discos de 175 mm, un a cada eix, i la frenada combinada CBS per al model 1 Active. El disseny és un altre dels punts forts d’aquest model, especialment davant l’allau de models d’origen xinès que inunda el mercat. Entre altres aspectes cal destacar la il·luminació full LED davantera i posterior o la versatilitat que li proporcionen detalls com ara la plataforma plana o el ganxo per carregar objectes situat a la columna de la direcció, on també hi trobem un endoll de tipus USB.

La instrumentació està presidida per una pantalla LCD de 5,5 polzades que presenta un ampli cabal d’informació, amb modes de visualització diürns en tons grisos i nocturns a tot color, que canvien de manera automàtica gràcies a un sensor crepuscular. El velocímetre presideix la part central, mentre que al voltant del mateix es visualitzen les dades relatives al nivell de l’energia utilitzada o recuperada, l’estat de càrrega de la bateria i l’autonomia residual en quilòmetres, el consum d’energia instantani i mitjà, el temps de trasllat i un odòmetre total i parcial (Trip A i B).

Un polsador «MAP» situat a la dreta permet escollir entre els dos modes de conducció, a més d’una funció de marxa enrere que, malgrat el lleuger del seu pes, és molt pràctica a l’hora de moure el Piaggio 1 gràcies a la lleugera retenció que ofereix el motor elèctric si l’empenyem en sentit contrari.

El Piaggio 1 ja és a la venda en sis colors a un preu de 2.690 i 3.090 euros per als Piaggio 1 i Piaggio 1+, respectivament, i de 3.290 euros en el cas de la versió superior L3 Piaggio 1 Active.