Trio d’ASOS

El Ford Ranger ha esdevingut el gran referent del sector dels pick-up. El llançament de la nova generació Ranger, amb l’espectacular Raptor com a estrella, ha posicionat la marca de l’oval al capdamunt d’un segment que domina amb mà fèrria al competitiu mercat americà amb l’icònic F-150. Un escenari totalment diferent al que s’enfronta a aquest costat de l’Atlàntic, on la tradició pick-up no està tan arrelada, tot i que manté una evolució a l’alça gràcies a l’èxit obtingut per la gamma Ranger que ara rep tres noves versions.

Tres personaliTATS Ranger

Els Ford Ranger Raptor Special Edition, Stormtrak i Wolftrak afegeixen un punt d’exclusivitat a aquesta oferta de Ford que ha esdevingut l’autèntic referent del mercat dels pick up. Per al Ranger Stormtrak s’ha escollit com a base la sèrie premium Ranger Wildtrak, a la qual se li han incorporat unes especificacions d’equipament i confort encara més altes i acabats específics. Així, cal afegir-hi un sobre preu de 2.545 euros.

Entre altres detalls disposa del color exclusiu vermell Rapid Red (a més del Blanc Frozen i del Blue Lightning), la il·luminació Led, el revestiment de la superfície de càrrega i el divisor d’espais per a la caixa, així com la persiana elèctrica d’activació remota Power Roller Shutter.

A l’interior destaquen els seients amb el mateix cuir flexible que el Ranger Raptor, amb els logotips Stormtrak brodats, reforços entapissats amb teixit tècnic i unes plaques Ranger il·luminades en vermell. L’Stormtrak recorre al motor dièsel biturbo 2.0 de 213 CV i 500 Nm de parell amb el canvi automàtic de 10 velocitats que fa servir el Raptor.

El Ford Ranger Raptor reforça encara més si és possible el seu caràcter amb l’Special Edition, ja disponible amb un sobrepreu de 915 euros respecte al model original. La base del Raptor, amb el seu xassís Ford Performance, la suspensió a mida amb amortidors Fox, els pneumàtics tot terreny Grabber AT3 o el sistema de Gestió del Terreny, adquireix un caire encara més exclusiu en aquesta versió.

Per això disposa d’una selecció de tres colors (Blau Performance, Gris Conquer i Blanc Frozen) decorats amb unes franges en negre mat vorejades en vermell. Una tonalitat negra mat que també s’estén als passos de roda eixamplats als para-xocs, als tiradors de les portes i a la característica graella del Raptor, mentre que el vermell també s’utilitza als ganxos de remolc davanters. L’habitacle d’aquest Raptor està personalitzat amb detalls específics com ara les costures vermelles al volant o el panell d’instruments i el revestiment de les portes acabats en color Gris Raceway, específic d‘aquest Special Edition.

un XLT AMB UN TOC D’ESPORTIVITAT

Al Ford Ranger Wolftrak es mantenen totes les prestacions off-road, tot i que sota un tractament més «discret» però alhora distintiu. En aquest cas deriva del Ranger XLT i equipa el propulsor dièsel 2.0 EcoBlue de 170 CV, en una única versió manual de sis marxes per al mercat espanyol i en configuracions de doble cabina i súper cabina.

Dirigida a sectors com l’agrícola i el forestal, així com per als amants de les activitats a l’aire lliure, aquesta sèrie especial es completa amb una barra esportiva exclusiva, una pintura exterior Gris Conquer combinada amb la graella negra mat, la protecció dels baixos i les llantes d’aliatge negre de 17 polzades. A l’interior destaca el logotip Wolftrak, l’acabat negre mat del panell d’instruments i dels tiradors, unes estoretes més resistents i el sistema de connectivitat i navegació SYNC 3 amb pantalla de 8 polzades.

Els preus d’aquestes noves sèries especials desenvolupades per a la gamma pick-up Ford Ranger se situen en 35.900 euros per al model Wolftrak, 46.900 euros en el cas de l’Stormtrak i finalment 59.600 euros que la marca americana demana pel Raptor Special Edition.